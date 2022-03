Madagascar: Plateforme Etat régional - Pour le changement de la Constitution

Eliana Bezaza et la plateforme d'une vingtaine de partis qui la composent ont tenu une conférence de presse, hier matin, au Motel de Tanà.

Elle a décidé la mise en place d'Etat régional. Selon les explications des intervenants, " un État régional, c'est une forme étatique entre un État unitaire et un État fédéral. Les pays qui le pratiquent ont les avantages des acquis d'un Etat fédéral, et les acquis d'un Etat unitaire ". Toujours d'après leurs points de vue, l'origine de la pauvreté à Madagascar en est que " la décentralisation pratiquée jusqu'à présent n'a pas répondu à sa juste et légitime aspiration pour des raisons individualistes de la part des dirigeants successifs.

Un sentiment de frustration permanente existe chez les citoyens résidant dans les zones périphériques à cause d'une centralisation excessive des prises de décisions, laquelle a été considérée à tort sous tous les régimes successifs à Madagascar comme facteur immuable et incontournable de l'unité nationale ". Et de continuer que pour la plateforme, " la seule et unique solution pour sortir Madagascar de l'engrenage de la pauvreté est le changement de la Constitution en État régional ".

Elle estime, en outre, qu'" il n'y aura plus de crise politique après l'élection présidentielle car le président de la République sera élu par des grands électeurs qui sont composés notamment des chefs fokontany, des conseillers communaux et municipaux, des maires, des députés régionaux, des gouverneurs et des sénateurs ".