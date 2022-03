Madagascar: Assemblée Parlementaire de la Francophonie - Le président Herimanana Razafimahefa a soulevé les problèmes liés au changement climatique

Le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa a assisté à la 13e Conférence des présidents d'Assemblée et de Section de la Région Afrique de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), qui s'est tenue le 16 et 17 mars derniers à Djibouti, pour représenter les Parlements malgaches.

De nombreux parlementaires africains francophones, à l'instar des présidents de l'Assemblée nationale du Djibouti, du Bénin, du Niger, y ont participé activement. Bien d'autres parlementaires africains francophones représentant le Maroc, le Gabon, le Rwanda, la République Démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, n'ont pas non plus manqué cet événement de grande envergure. Ils ont discuté et décidé ensemble de l'orientation à donner aux actions parlementaires francophones de l'Afrique face aux grandes questions internationales telles que la paix, la stabilité et la justice sanitaire ainsi que la zone de libre échange de l'Afrique. La place des femmes dans le développement politique, économique et social à l'épreuve de la pandémie de la Covid 19, et les défis posés à l'Afrique francophone par les problèmes de l'environnement et le changement climatique, ont été également à l'ordre du jour.

Une préoccupation majeure. Parlant justement de ce dernier sujet, le président du Sénat Herimanana Razafimahefa a soulevé les problèmes graves liés au changement climatique en citant Madagascar à titre d'exemple, et ce, pour attirer l'attention de tous les pays africains francophones pour que que cela devient une préoccupation majeure surtout au niveau mondial. En effet, la Grande île a été récemment touchée par quatre cyclones tropicaux intenses en si peu de temps. Des solutions d'adaptation et de résilience au changement climatique ont ainsi fait l'objet de discussion entre toutes les parties prenantes, lors de cette 13e Conférence des présidents de l'APF, section de la Région Afrique.

En outre, le président de cette institution a également rappelé aux parlementaires francophones africains l'importance de leur implication effective dans les grandes réunions internationales. Un plaidoyer auprès des instances internationales s'avère en même temps primordial pour que tous les documents officiels soient également disponibles en français. Il a cité, entre autres, les documents relatifs aux financements internationaux tels que les financements climatiques.

Une grande opportunité. Par ailleurs, il a été évoqué lors de cette 13e Conférence des présidents les postes de responsabilité de la région Afrique dans les instances de l'Assemblée Parlementaire Francophones seront prochainement réorganisés.

Il s'agit d'une réorganisation administrative de la partie francophone africaine de l'APF qui donnera aux parlementaires malgaches une grande opportunité de faire partie de ces branches administratives de cette organisation interparlementaire. Toujours dans le cadre de cet événement de grande envergure, les présidents d'Assemblée de l'Afrique francophone ont également eu l'occasion de rencontrer le président de la République du Djibouti, Ismail Omar Guelleh.

Rappelons que la désignation de Djibouti en tant que pays hôte de cette 13e Conférence des présidents, fait suite à la décision prise par les délégations membres de l'APF lors d'un Sommet qui s'est tenu à Kigali en mai 2021.