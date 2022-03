Madagascar: MEDD - Marie-Orléa Vina va pour la continuité

La nouvelle ministre de l'Environnement et du Développement durable entend actionner la vitesse Grand V en matière d'efficacité et d'efficience. Marie-Orléa Vina se dit vouloir renforcer et améliorer les acquis des équipes dirigeantes de son département ministériel.

" Ne vous inquiétez pas, les efforts que vous avez commencés et menés seront renforcés pour les générations futures afin de mettre en place ensemble un vrai développement durable dans la Grande île ". C'est en ces termes que Marie-Orléa Vina, ministre de l'Environnement et du Développement durable a annoncé la nouvelle tendance auprès de son département lors de la passation de service entre elle et Baomiavotse Raharinirina Vahinala à Antsahavola, hier. Propos que la nouvelle ministre a adressés à toutes les parties prenantes, allant de l'ancienne équipe dirigeante en passant par les divers acteurs au niveau local ou encore les partenaires techniques et financiers.

Propos qui voudraient engager lesdites parties prenantes dans la nouvelle dynamique que la jeune ministre entend instaurer dans ce département. Une dynamique qui tournerait autour de la rapidité (de service, de travail), de la discipline (sévérité) et d'une évaluation continuelle des efforts de tout un chacun. Marie-Orléa Vina annonce donc une " évaluation quasi quotidienne " de ses agents dans une optique de " performance et d'amélioration continuelle des services " auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable.

CITES. Par ailleurs, de son côté, la ministre sortante Baomiavotse Raharinirina avance que Madagascar a été félicité par la convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flores sauvages menacées d'extinction (CITES) pour les efforts menés ces trois dernières années dans la gestion des bois précieux. Baomiavotse Raharinirina de renchérir que Madagascar a pu présenter les actions qu'elle a entreprises lors de la 74ème réunion du bureau permanent de ladite convention organisée les 7 au 11 de ce mois.

À entendre l'ancienne ministre, les plans avancés par Madagascar tels que la suspension de la coupe et l'exportation de tout type de bois depuis l'année 2019, l'application de la campagne tolérance zéro dans le cadre de la lutte contre le trafic des espèces sauvages, et d'autres initiatives en matière de lutte contre la corruption ont également été avancées comme faisant partie des points présentés par Madagascar.