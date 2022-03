Madagascar: SMDG - CnaPs - Un contrat de prêt en bonne et due forme pour améliorer les finances de la CUA

La CUA multiplie les initiatives pour une meilleure gouvernance de la capitale. Et ce, en respect des procédures en vigueur

La Commune Urbaine d'Antananarivo n'a pas contracté de prêt. C'est la Société Municipale de Gestion Digitale (SMGD) qui a obtenu un prêt, selon les règles en vigueur, de 11 milliards Ar auprès de la CNaPS " La précision est du Maire, Naina Andriantsitohaina, publiée sur son compte Facebook.

Effets bénéfiques

Une occasion pour le premier magistrat de la commune de mettre les points sur les " i " concernant le prêt de 11 milliards d'ariary contracté en fait par la SMDG et dont l'objectif est d'améliorer les finances de la CUA. Un prêt qui produit effectivement des effets bénéfiques puisque le programme de digitalisation financé permet la sécurisation des recettes, la lutte contre la corruption et la gestion des stationnements. " Pour preuve, depuis que la CUA a repris la gestion des parkings avec la SMGD, les recettes municipales sont passées à 330 millions d'ariary pour les 4 premiers mois d'activité " précise Naina Andriantsitohaina qui ajoute que " la SMGD respecte ses obligations contractuelles et a commencé à rembourser en février et en mars 2022 à hauteur de 217 millions par mois ".

Fausses allégations

Dans son post, Naina Andriantsitohaina ne manque pas de déplorer l'attitude de Clémence Raharinirina. " L'un des membres du conseil municipal, Clémence Raharinirina, tente d'utiliser la polémique actuelle sur la CNaPS pour diffuser de fausses allégations sur une décision municipale qui améliore les finances de la CUA. Jusqu'à présent, je n'ai pas souhaité afin de ne pas mettre le conseil municipal dans une situation inconfortable, mais devant les propos diffamatoires, voire des fake news, portés par ce membre du conseil, je me dois d'éclaircir la situation ". Il cite notamment la délibération en date du 24 janvier 2020, par laquelle, le conseil municipal a donné les pouvoirs au Maire, pour la durée de son mandat, d'emprunter librement pour le financement des investissements.

" Soit le conseiller municipal Clémence Raharinirina ne sait pas ce que contiennent les délibérations qui sont proposées au vote, soit elle ment délibérément ", a martelé le Maire. Et d'ajouter que le" conseiller municipal Clémence Raharinirina mélange son rôle d'opposant politique avec celui de sa fonction d'élue d'Antananarivo et devrait se féliciter de l'amélioration de la situation de la commune. Et concernant les autres affaires qui concernent la CNaPS et qui ne sont en aucun cas liées à la CUA, elle fait un amalgame et une confusion volontaire afin de tromper l'opinion publique ". Naina Andriantsitohaina rappellent par ailleurs que " les principes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption sont les fondamentaux qui dictent les actions de ma personne et celles de la commune. Et que le chantage médiatique sur les réseaux sociaux mêlant diffamation et fausses informations, alimenté par certains politiques et conseillers municipaux ne ralentira pas les efforts de redressement et de progrès mis en œuvre depuis 2 ans ".