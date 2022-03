Maroc: Mohamed Achaâri reçoit solennellement le prix international de poésie Argana

Rabat — Le romancier et poète Mohamed Achaâri a reçu vendredi à Rabat lors d'une cérémonie le prix international de poésie Argana, décerné chaque année par la Maison de la poésie (Bayt Achîr), en partenariat avec la Fondation de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), et en coopération avec le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication.

