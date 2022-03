Ile Maurice: Vaccination obligatoire - Un sursis d'exécution réclamé par l'Association of Air Mauritius Cabin Crew

Sept membres de l'Association of Air Mauritius Cabin Crew ont saisi la Cour suprême hier pour réclamer qu'un ordre soit émis contre Air Mauritius qui leur interdit l'accès à leur lieu de travail en l'absence de trois doses de vaccin. En effet, Yogita Babboo, Marise Sylvianne Julien, Michèle Patricia Mallet, Lillyrose Chaperon, Anju Gya, Sperenza Follette et Denis Labonne demandent un sursis d'exécution (stay of execution) contre les Consolidated Covid-19 Regulations. Ils ont retenu les services de Me Sanjeev Teeluckdharry.

Ces règlements amendés depuis octobre 2021 interdisent à toute personne n'ayant pas fait les trois doses de vaccin d'avoir accès à des institutions spécifiques telles que les crèches, établissements scolaires, restaurants, centres hospitaliers, instituts de beauté et l'aéroport. Toutefois, sont exemptés les membres d'équipage d'un aéronef à l'arrivée et au départ autre qu'un membre d'équipage d'Air Mauritius, un passager et une autre personne accompagnant le passager et un mineur.

Évoquant une violation de leurs droits constitutionnels, les plaignants estiment que ces exemptions constituent une discrimination à leur égard. C'est ainsi qu'ils demandent l'intervention de la Cour suprême pour interdire au ministre de la Santé et du Bien-être, le Dr Kailesh Jagutpal, d'aller de l'avant avec les 'Regulations' portant sur la vaccination obligatoire contre le Covid-19.

L'affaire sera appelée lundi. La compagnie aérienne nationale, le ministre de la Santé et l'Etat devront alors clarifier leur position.