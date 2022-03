Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - Obangame Express 2022", bilan satisfaisant

L'exercice multinational, annuel et régional, "Obangame Express 2022", a pris fin. La cérémonie de clôture de cette vaste opération a eu lieu, hier, à la base navale de Yopougon-Locodjro.

A cette occasion, le capitaine de vaisseau-major, Yeman Sran Achille, s'est félicité du déroulement de cet exercice militaire dans les deux eaux ivoiriennes. Mieux, pour lui, " Obangame Express 2022" a été un franc succès. " Obangame Express 2022 s'est très bien déroulée dans l'ensemble et le bilan général est très satisfaisant. J'espère que tous les participants ont appris de cette expérience, qu'il nous plaira de renouveler chaque année que Dieu nous le permettra ", a-t-il souhaité.

Le capitaine de vaisseau-major, représentant le vice-amiral, N'Guessan Kouamé Célestin, chef d'état-major de la marine, a soutenu que cette édition a été une réussite dans la mesure où elle a permis à " nos unités administratives respectives de travailler en synergie sur la piraterie maritime, le narcotrafic, la pollution marine et la recherche et le sauvetage en mer ". Il a remercié les États-Unis qui, à travers son commandement pour l'Afrique ( Africom), n'ont jamais cessé d'accompagner le processus de renforcement des capacités opérationnelles de la marine ivoirienne. Il n'a pas omis de traduire sa gratitude aux officiers de liaison des États-Unis et de la Belgique qui ont délivré des formations de qualité aux personnels. Le capitaine de vaisseau-major a associé le Bénin, le Nigeria et le Ghana à ses remerciements.

Le capitaine de corvette, Anoma Letchi, le directeur des opérations en mer de " Obangame Express 2022" s'est également réjoui du succès de cet exercice militaire de cette année. Il a informé que les objectifs spécifiques qui étaient de renforcer l'interopérabilité entre les marins et les structures navales européennes et américaines dans un large éventail d'activités ; de renforcer les capacités des équipes de visites des deux centres opérationnels de la marine nationale ont été atteints. " Ces opérations se sont effectuées avec succès et sans incidents ", s'est-il satisfait.

Parlant de la phase pratique de ces manœuvres dans le Golfe de Guinée en général et en terre ivoirienne en particulier, il a expliqué que cet exercice s'est déroulé à travers des scenarii de recherche et sauvetage en mer, pour juguler la piraterie maritime et le narco trafic, la pêche illicite etc. La réalisation de ces manœuvres, selon lui, a mis en contribution des patrouilleurs ivoiriens, des embarcations rapides, des vedettes etc. Ce qui a permis de renforcer la capacité de la marine nationale à faire face aux différentes menaces maritimes.

Il avait, lors du lancement de "Obangame Express 2022", le vendredi 11 mars, précisé que la force navale ivoirienne pour cette opération, allait mobiliser entre autres 4 patrouilleurs, 2 embarcations rapides, un aéronef, une vedette, 4 équipes de visites dont une équipe commando.

L'attaché de défenses des États-Unis, Wyatt Beyer a, quant à lui, salué le professionnalisme dont les marins ont fait preuve. Il s'est satisfait dans la parfaite coordination entres les forces qui étaient impliquées dans cet exercice dans les eaux ivoiriennes. Les forces et les hommes qui ont participé à cet exercice ont reçu des certificats, au cours de la cérémonie de clôture de "Obangame Express 2022" en Côte d'Ivoire.