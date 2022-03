Cote d'Ivoire: Salubrité/ Lycée municipal Adjamé Williamsville - Les élèves invités à adopter des gestes éco-citoyens

L'appel a eu lieu, hier, dans les locaux de cet établissement, dans la commune d'Adjamé.

Le sous-directeur de communication, Dosso Daouda, représentant le directeur général de l'Agence nationale de gestion des déchets, Sarrahn Ouattara, a procédé, le vendredi 18 mars 20222, à la double cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation en milieu scolaire et de la célébration de la journée nationale de la salubrité.

Cette rencontre a pour objectif de faire adopter aux élèves, les éco-gestes, de les former aux bonnes pratiques en matière de gestion des déchets, de les former aux valeurs civiques et citoyennes et de réaliser surtout des activités de propreté dans les établissements.

Le sous-directeur de la communication, Dosso Daouda, a indiqué que ce lancement éclaté se déroule dans 80 établissements sur l'ensemble du territoire national. " Nous passons ce message dans tous les établissements pour que le corps enseignant et les élèves rendent leur milieu très propre, car cela y va de santé mais aussi pour l'apprentissage ", a-t-il déclaré. Il, a également invité les élèves à s'approprier les valeurs de propriété, de civisme et de citoyenneté afin de devenir des citoyens nouveaux comme le souhaite le Président de la République Alassane Ouattara.

Dosso Daouda, a par ailleurs remercié le Premier ministre Patrick Achi et l'ensemble du gouvernement pour les actions entreprises en faveur du bien-être des populations ivoiriennes en dépit de la pandémie à coronavirus (Covid-19).

La directrice du civisme et de la citoyenneté, au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Georgette Kouassi, a indiqué que sa structure est disposée à instruire les élèves sur les valeurs de citoyenneté et de civisme, et surtout de renforcer les capacités de tous les enseignants. Même son de cloche pour le président de l'Ong cœur d'ange, Koné Djibril pour qui, le civisme est un facteur important pour le développement de l'être humain. C'est pourquoi, il a invité les élèves à s'approprier les gestes éco-citoyens.

La propriété une nécessité absolue

Le proviseur du lycée municipal Adjamé Williamsville, Bah Aïssata s'est réjouie pour le choix de son établissement pour regorge 4000 élèves, 136 professeurs et 32 personnels administratifs pour le lancement de cette caravane. " Nous faisons de la propreté de lieu, notre cheval de bataille ", a-t-elle déclaré, remerciant à cet effet, toutes les parties prenantes dans la réalisation de ce vaste projet.

Mais avant, Kamagaté Ibrahim, 4è adjoint au maire, représentant le conseil municipal d'Adjamé, s'est dit heureux de cette initiative. Car dit-il, Adjamé reçoit au quotidien environ 2 500 000 personnes qui sont soit en transit ou qui viennent acheter ou vendre. " En décidant, cette année d'entamer les initiatives nationales par les écoles, le gouvernement voudrait dans sa vision d'une Côte d'Ivoire saine et propre, inculquer à nos jeunes apprenants, l'impérieuses nécessité pour eux de faire corps avec les valeurs citoyennes ", a déclaré le représentant de Farikou Soumahoro, rassurant les acteurs de la salubrité du son soutien incontestable du conseil municipal.

L'Anaged a offert au lycée municipal Adjamé Williamsville, un kit de salubrité composé entre autres de poubelles, de balais, de brouettes et de râteaux.