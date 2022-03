Cote d'Ivoire: Production de cacao sans déforestation - La Côte d'Ivoire et la FAO signent l'accord de décaissement des premiers financements du projet

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture et le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable (Minedd), ont procédé, le 18 mars, au cabinet du Minedd au Plateau, à la signature d'un protocole d'accord pour les premiers décaissements du projet Promire (Promouvoir la production de cacao sans déforestation pour réduire les émissions en Côte d'Ivoire Ndlr).

Cette action s'inscrit dans la mise en œuvre de la composante 1 dudit projet relative à la finalisation et l'opérationnalisation de l'architecture nationale de l'initiative Réduction des gaz à effet de serre dûs à la déforestation et à la dégradation des forêts (Redd+).

Le projet est prévu pour être mis en œuvre dans 32 villages des régions de La Mé, de l'Agnéby -Tiassa et du Sud-Comoé, et a pour objectif de restaurer progressivement le couvert forestier par une parfaite cohabitation entre l'arbre et le cacao. Rappelons que l'objectif du gouvernement en matière de reboisement est d'atteindre 20% de couverture forestière à l'horizon 2030 contre les 11% actuels.

Le représentant de la Fao en Côte d'Ivoire, Samy Gaïji, a précisé qu'un montant de 10 millions de dollars, soit un peu plus de cinq milliards F Cfa, a été mobilisé pour finaliser et opérationnaliser l'architecture du projet Redd+ d'une part et de déployer d'autre part dans les régions bénéficiaires du projet Promire des actions innovantes de production agricole durable et de restauration des paysages forestiers.

Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, a exprimé sa gratitude à l'organisation onusienne promettant de tout mettre en œuvre pour la réussite du projet.

" Notre pays pourra ainsi bénéficier de programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue des futurs paiements basés sur les résultats. Nous allons y travailler avec abnégation et je sais compter sur les compétences de mes collaborateurs et le soutien technique de la Fao pour l'atteinte du projet ", s'est-il félicité.

Lancé en juillet 2021 à Abidjan, le projet Promire vise à contribuer significativement à la restauration du couvert forestier fortement dégradé. Il s'agira de promouvoir la pratique de l'agroforesterie et la planification territoriale, mais également de mettre en œuvre des actions de restauration du couvert forestier. Ce projet est l'un des premiers projets financés par le Fonds vert pour le climat en Côte d'Ivoire.