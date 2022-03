Cote d'Ivoire: Basket-ball - La Fibb redore son blason

L'ambassade de France en Côte d'Ivoire a envoyé des émissaires, jeudi, au siège de la Fédération ivoirienne de basket-ball (Fibb). Alice Dy (service économique de la représentation diplomatique française d'Abidjan et Lucie Lenne, responsable du développement de la filière sport français, sont venues toucher du doigt les réalités du basket-ball ivoirien.

Elles ont découvert le vent nouveau insufflé par le président Mahama Coulibaly, qui, progressivement, est en train de nettoyer les clichés malheureux observés il y a quelques années. Il s'agit, entre autres, des fédérations nationales inscrites sur la liste noire des ambassades en Côte d'Ivoire, à cause de leur manque de responsabilité à un certain niveau.

En tout cas, la visite des deux émissaires français à la Fibb augure de lendemains radieux. Un signe avant-coureur d'un partenariat entre les deux institutions qui pourrait booster le développement de cette discipline en Côte d'Ivoire et favoriser les échanges avec le monde extérieur, notamment avec la fédération et les clubs français. Surtout qu'il y a un an, la Fibb et l'Entente sportive basket de Villeneuve-d'Asqul (Esbva) réchauffaient leurs relations, à l'occasion de la visite du président Mahama Coulibaly au président du club lillois, Carmelo Scorna.

Alice Dy et Lucie Lenne qui ont pris connaissance du programme d'activités 2021-2022 ont, ensuite échangé avec leurs hôtes sur ses objectifs à court et moyen termes. Une aubaine pour le président Mahama Coulibaly et son chargé de marketing et promotion de les édifier sur les ambitions du comité directeur pour cette discipline sportive et la jeunesse.

Convaincues par ce qu'elles ont constaté, les visiteuses ont indiqué que " l'Ambassade de France en Côte d'Ivoire considère que le basket ivoirien est entre de bonnes mains". De quoi encourager le patron de la Fibb qui était entouré de Soro Songuifolo, du directeur Slobodan Subotic et de son adjoint Fabrice Koné.