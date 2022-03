Ile Maurice: Public Accounts Committee - Un jeune de 20 ans non déclaré, l'adoption la solution...

Le Public Accounts Committee (PAC) qui a été rendu public en début de semaine a souligné qu'il y a un jeune de 20 ans qui n'a pas été déclaré jusqu'ici. Selon les informations disponibles, il avait été abandonné par ses parents et placé dans un abri. Le rapport indique qu'il est inacceptable qu'un enfant n'ait pas été déclaré depuis plusieurs années. Mais qu'aussi sans certificat de naissance ou carte d'identité, il est difficile pour une personne de plus de 18 ans d'avoir des droits tels que l'entrée à l'université, un travail, voter ou même ouvrir un compte en banque ou s'acheter une propriété.

Selon le député du Parti travailliste et membre du PAC, Mahend Gungapersad, à l'heure actuelle, il est difficile de savoir qui est la personne concernée et où elle se trouve actuellement mais qu'effectivement le fait de n'avoir pas été déclaré porte énormément préjudice et est problématique pour ce jeune. "Ce n'est pas faisable et il est important que les autorités, dont le State Law Office, interviennent au plus vite et résolvent cette affaire pour que ce jeune ait son identité, soit un avenir meilleur."

De son côté, l'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasawmy, confie que premièrement, toute personne a droit à une identité dès la naissance mais qu'il est difficile de le faire notamment pour les enfants qui sont abandonnés par leurs deux parents biologiques car la tâche de les retrouver est souvent compliquée et peut durer des années. "Toutefois, cela ne veut pas dire que les démarches ne doivent pas être entamées afin de les déclarer mais les autorités doivent avant tout s'assurer qu'il n'y a effectivement aucune chance de retracer les parents avant de procéder."

Rita Venkatasawmy explique également qu'il y a actuellement des enfants qui se trouvent dans des shelters et qui n'ont pas de certificat de naissance mais que le ministère de l'Education leur permet toutefois de se rendre à l'école entretemps. "C'est extrêmement difficile car ces enfants ne fêtent même pas leur anniversaire." Elle soutient que la meilleure solution de contrer le problème d'identité des enfants serait d'encourager l'adoption à Maurice. "Il y a des mamans qui sont prêtes à donner leur identité à des enfants et je sais que le ministère de tutelle travaille sur le projet d'adoption avec tout le cadre légal en ce moment même."