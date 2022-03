Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N 'Guesso - Les femmes s'imprègnent de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle

Les femmes de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) ont échangé, le 18 mars lors de la commémoration en différé de la Journée de la femme, sur la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle.

" Concilier vie familiale et vie professionnelle " a été le thème en débat. Il désigne un objectif pour l'action publique en même temps qu'une série de mesures dont la vocation est en principe de faciliter la vie dans les foyers.

Du point de vue des analystes et des témoignages des femmes, il est question de faire face à diverses obligations de l'existence, combinant dans des emplois du temps complexes engagements, aspirations, contraintes familiales et professionnelles.

" La société dans laquelle évolue actuellement la femme congolaise oscille entre tradition et modernité. On dira que c'est une société tradi-moderne sans que l'on puisse dire quelle part de tradition ou de modernité l'emporte sur l'autre. Des variations, parfois très importantes, sont observées selon les domaines considérés ", a indiqué Antoinette Kébi, secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme.

Elle a ajouté que la femme a trois rôles principaux : éducatrice, agent économique et social ainsi que gardienne des valeurs. Et, les valeurs fondatrices de la famille et de la société sont l'amour, le travail, la solidarité, la tolérance, le partage, la patience, le respect de l'autre et particulièrement des aînés.

" Concilier vie familiale et vie professionnelle " repose également sur la problématique de l'incompatibilité, du déséquilibre, des tensions et des cassures entre les temps : personnel, consacré à la vie familiale, de travail, de loisir, etc.

Un déséquilibre entre vie familiale et vie professionnelle peut engendrer beaucoup de stress et d'anxiété puis conduire à la dépression. De nombreuses recherches révèlent que le bien-être émotionnel est gravement affecté par un déséquilibre entre vie familiale et vie professionnelle.

" Pour concilier les nombreuses obligations qui pèsent sur elles et faire face avec succès, sans s'épuiser ni ruiner leur santé, les femmes devraient faire preuve de capacités managériales et d'organisation... car elles ont aussi vocation à être de véritables gestionnaires de foyers. Les femmes doivent avoir un échange franc avec l'ensemble des membres de la famille, savoir planifier le travail, veiller à chaque membre, savoir manager un temps pour soi et savoir écouter son corps ", a suggéré la secrétaire exécutive du Conseil consultatif de la femme.

Pour sa part, le vice-président de l'UDSN, Didace Michel Mvoula Tsieri, s'est préoccupé de faire l'apologie et recadré les valeurs naturelles des femmes en général et celles qui ont étudié en particulier.

" Hommage mérité à la femme qui porte en elle l'avenir, à la féminité qui nous ramène à notre humanité. Le monde serait fade et triste, sans aucune touche de féminité. Car la femme fédère la famille, apporte joie et gaité, les femmes sont la beauté, le charme, la délicatesse et la douceur ", a déclaré Didace Michel Mvoula Tsieri.

Sur le rôle et la responsabilité ainsi que la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle, le vice-président de l'UDSN a précisé : " Berceau des valeurs, les femmes de l'UDSN ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du plan stratégique, notamment de l'axe un consacré à la lutte contre les antivaleurs ".