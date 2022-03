Congo-Kinshasa: Administration judiciaire - Visite surprise de Rose Mutombo au Parquet de grande instance de Kinshasa-Kalamu

La descente surprise de la ministre d'Etat à la Justice et Garde des sceaux, Rose Mutombo, s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de son administration. Elle lui a permis de se rendre compte du dysfonctionnement inouï de l'appareil jusdicaire qui est à la base aussi bien de nombreux cas de détention irrégulière que de la surpopulation carcérale.

" Le constat est amer puisque nous avons réellement remarqué le dysfonctionnement entre les réalités qui sont faites au niveau de la prison centrale de Makala et les réalités dans les registres des magistrats. Il y a des condamnés qui sont en prison sans connaître leur sort pendant que les magistrats ont pris ces affaires en délibéré ", a fait remarquer la ministre Rose Mutombo. Elle a promis des sanctions aux magistrats qui ne feront pas respecter les lois et règlements relatifs à l'organisation judiciaire en République démocratique du Congo. " ils n'ont plus droit à l'erreur. Leur situation salariale a été améliorée depuis le mois de juillet dernier", a insisté la patronne de la Justice.

Rose Mutombo a , en outre, remarqué qu'il y a plusieurs cas de détention irrégulière et qu'il y a des personnes qui sont condamnées mais qui n'ont plus aucun document. "Nous avons également constaté qu'il y a des cas de condamnés déjà libérés après avoir purgé leurs peines qui ne sont pas renseignés dans les registres des magistrats", a- t-elle déploré. Et de renchérir :" J'ai commencé en ce jour de parcourir les différents offices pour comparer la réalité de la prison et la réalité des offices des parquets. Un travail profond sera fait dans les tout prochains jours. J'en ai profité pour que les magistrats qui n'ont pas bien renseigné dans les registres et rien renseigné dans la situation des détenus de la prison pour que ce manquement soit sanctionné. J'attends la suite de la part du procureur de la République ".

Notons que c'est depuis trois mois que la ministre d'État en charge de la Justice et Garde des sceaux a installé ses équipes au niveau de la prison centrale de Makala pour le suivi des différentes personnes qui y sont détenues.