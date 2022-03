Maroc: CDM Qatar 2022/Barrage RDC - Maroc - Hector retient vingt-huit Léopards

Après presque un mystère, le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), l'Argentin Hector Cuper, a levé le voile, le samedi 19 mars, à Kinshasa, sur la liste des joueurs retenus pour le crucial match aller de barrage de la 22e édition de la Coupe du monde de football Qatar 2022.

La RDC est résolue à prendre part, pour la deuxième fois après 48 ans, à une phase finale du Mondial après la douloureuse expérience en Allemagne en 1974. Mais il faudra déposer le Maroc au terme de la double confrontation, le premier acte se jouera le 25 mars au stade des Martyrs à Kinshasa, et le deuxième au stade Mohammed V de Casablanca. Et c'est à six jours du match aller entre les Léopards congolais et les Lions d'Atlas marocains que le technicien argentin Hector Cuper livre à la connaissance du public vingt-huit joueurs retenus, alors que des rumeurs circulaient sur la non-publication de ladite liste.

On note le retour de Paul-José Mpoku en sélection après un bout de temps, ainsi que Chris Mavinga, Jordan Ikoko, Vital N'Simba, Merveille Bope Bokadi et du controversé Meschak Elia du reste attendu à Kinshasa le lundi 21 mars. Les nouveaux venus sur la liste sont le néo-international Théo Bongonda, qui pourrait jouer son premier match officiel avec les Léopards, lui qui a été international belge chez les jeunes.

Un autre qui fera ses premiers pas officiels, c'est Yoane Wissa, qui a avait été buteur contre la Tunisie lors du stage de l'équipe nationale en Tunis en juin 2021. Ce sera aussi le cas du milieu défensif box to box Pelly Ruddock Mpanzu. Un seul joueur retenu évolue au pays, il s'agit du gardien de but Hervé Lomboto du Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa. Pour une importante frange de l'opinion sportive, c'est la plus équilibrée liste des Léopards de ces dernières années, avec quasiment tous les atouts des Léopards. Une équipe qui a fière allure sur papier, et l'on attend voir la suite sur terrain.

Vingt-huit joueurs retenus

Les vingt-joueurs retenus sont donc les gardiens de but Joël Kiassumbwa (sans club en Suisse), Hervé Lomboto (DCMp) et Lionel Mpasi Nzau (Rodez/L2 France) ; les défenseurs Chancel Mbemba (Porto/Portugal), Christian Luyindama (Al Taawoun/Arabie Saoudite), Chris Mavinga (Toronto FC/Canada), Jordan Ikoko (Ludogorets Razgrad/Bulgarie), Arthur Masuaku (West Ham/Angleterre), Vital N'Simba (Clermont Foot/L1 France), Marcel Tisserand (Fenerbahçe/Turquie), Mukoko Amale (Difaa El Jadida/Maroc) et Glody Ngonda (Riga FC/Lettonie).

Les milieux de terrain convoqués sont Edo Kayembe (Watford/Angleterre), Bastien Samuel Binda (Standard de Liège/Belgique), Samuel Moutoussamy (Nantes/France), Gaël Kakuta (Lens/France), Paul-José Mpoku (Konyaspor/Turquie), Pelly Ruddock Mpanzu (Luton Town/Championship D2 Angleterre) et Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège).

En attaque, le technicien argentin a appelé Ben Malango (Sharjah/Emirats arabes unis), Chadrack Akolo (Amiens/L2 France), Theo Bongonda (Genk/Belgique), Yoane Wissa (Bentford FC/Angleterre), Cédric Bakambu (Marseille/France), Elia Meschack (Young Boys/Suisse), Yannick Bolasie (Çaykur Rizespor/Turquie), Neeskens Kebano (Fulham/Championship D2 Angleterre) et Dieu-merci Mbokani (Koweït SC/Koweït).