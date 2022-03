Congo-Brazzaville: Basketball - Oscar Tshiebwe meilleur joueur universitaire aux Etats-Unis

Repéré lors d'un camp de détection organisé à Lubumbashi en 2014 par Bismack Biyombo, le jeune Oscar Tshiebwe (2m 6) a été désigné meilleur basketteur de la saison NCAA, le championnat universitaire américain, aux Etats-Unis d'Amérique.

Natif de Lubumbashi en République démocratique du Congo, le 27 novembre 1999, le jeune basketteur Oscar Tshiebwe a été désigné joueur universitaire de l'année aux Etats-Unis d'Amérique, saison 2021-2022. Ce titre, apprend-on, lui a été décerné le 8 mars dernier. Et il est premier jeune africain à l'obtenir après avoir réalisé une saison universitaire exceptionnelle et unique avec Kentucky Wildcats de la Conférence du Sud-Est du NCAA, avec des statistiques affolantes à 22 ans (L'Américain de souche nigériane, Victor Oladipo, a été titré en 2013).

Il a été le joueur avec le plus grand nombre de rebonds par match au cours des trois dernières décennies, ayant le recours de rebonds (soit seize) d'un seul match de la Rupp Arena, la salle de 23 500 places de Lexington à Kentucky. Oscar Tshiebwe a atteint la barre de vingt-huit doubles pour un joueur universitaire, étant aussi le seul joueur majeur de la Conférence à avoir en moyenne quinze blocs et quinze interceptions en finale du tournoi de la NCAA, la médiatisée " March Madness ".

Avant lui, des noms comme Karim Abdul Jabbar ( de son vrai nom Lew Alcindor avant de se convertir à l'islam), Michael Jordan, Tim Duncan et Kevin Durant ont également été désignés chacun meilleur joueur universitaire de la saison aux Etats-Unis, distinction décernée par la revue The Sporting News depuis 1943, indique www.Rfi.fr. Avec son 2 m 6, Oscar Tshiebwe a été aussi meilleur joueur et meilleur défenseur universitaire des Etats-Unis. Après deux ans passés à l'Université de West Virginia, il a intégré l'Université de Kentucky à Lexington où il a joué trente-trois matches de NCAA pour des moyennes de dix-sept points marqués et 15,1 rebonds.

Notons qu'en 2012, le jeune Oscar Tshiebwe perd tragiquement son père, un pasteur mort empoisonné. En 2014, l'adolescent débute avec le basketball, lui qui était plus amoureux du football. Il est repéré lors d'un camp de détection à Lubumbashi organisé par une star congolaise de la NBA américaine, Bismack Biyombo, également originaire de la ville chef-lieu de la province du Haut Katanga. En 2015, Oscar Tshiebwe arrive aux Etats-Unis et travaille dur jusqu'à émerveiller la " March Madness ". Son défi, imiter la star Antony Davis, coéquipier de la légende LeBro James aux Lakers, et seul ancien des Wildcats de Kentucky à avoir décroché le titre de meilleur joueur universitaire de l'année et champion NCAA.