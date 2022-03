Algérie: Industrie pharmaceutique - Des médicaments avec un taux d'intégration de 90%

Alger — L'Algérie compte des médicaments avec un taux d'intégration de 90%, fabriqués localement grâce à la recherche et le développement, a affirmé samedi à Alger le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la première édition des Journées internationales sur l'évaluation des technologies de la santé, M. Benbahmed a précisé que son département s'était attelé à jeter les bases d'une industrie pharmaceutique à +haute valeur ajoutée+, en mesure de satisfaire les besoins locaux, à travers notamment des médicaments destinés au traitement des maladies chroniques ou encore des traitements innovants, l'objectif étant de contribuer à une prise en charge optimale des patients.

De surcroît, le taux d'intégration a également été pris en ligne de compte, avec le recours à des composants et des intrants fabriqués localement, pour permettre une augmentation progressive de la chaîne de valeur, et partant, de la valeur ajoutée et parvenir, par la suite, à l'exportation de ces produits.

Afin de hisser cette valeur ajoutée, le ministre a indiqué qu'un travail avait été fait pour assurer un équilibre entre le prix et la marge bénéficiaire, mais également miser sur la production nationale en augmentant le taux d'intégration en se basant bien entendu sur la recherche scientifique.

Il a également passé en revue les approches ayant permis une meilleure maîtrise des prix "et donc la réalisation de la valeur ajoutée et la lutte contre la surfacturation, en ce sens que nous avons obtenu des résultats très significatifs en termes de baisse des prix des produits finis et de matières premières".

Dans le cadre des différents axes et orientations stratégiques de l'année 2022, notamment en ce qui concerne la production, la recherche, le développement et l'exportation, le groupe pharmaceutique public "Saidal" ambitionne de produire localement les principes actifs à travers plusieurs partenariats qu'il mène actuellement, a-t-il ajouté.

A travers cet évènement scientifique, poursuit le ministre, il sera question de mettre en lumière "l'importance majeure" des études cliniques et l'évaluation économique pharmaceutique dans divers domaines thérapeutiques notamment l'oncologie et certaines maladies chroniques.

Organisées, samedi et dimanche, les Journées internationales sur l'évaluation des technologies de la santé ont pour intitulé "implémentation de la pharmaco-économie en Algérie: challenges et perspectives".