Congo-Kinshasa: 1ère conférence internationale sur les volcans de Virunga - Une opportunité pour prévenir les éruptions

La conférence internationale sur les volcans de Virunga s'est ouvert ce samedi 19 mars à Goma (Nord Kivu). Elle a été présidée par le ministre de l'Aménagement du territoire, en présence du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général de l'ONU, Kassim Diagne et de nombreux invités. Cette première conférence est une grande opportunité d'échanges scientifiques entre vulcanologues et autres acteurs clés pour définir et planifier les priorités et renforcer la capacité de l'Observatoire volcanologique de Goma (OVG), également prévenir les prochaines éruptions des volcans des Virunga, ont indiqué les organisateurs.

Dans son mot de circonstance, le gouverneur militaire du Nord- Kivu a évoqué la dangerosité des Volcans Nyiragongo et Nyamuligira qui, selon les scientifiques, sont les plus actifs au monde, menaçant la région.

Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda Kabangu, a rappelé, pour sa part, les enjeux de cette rencontre : "faire le point des connaissances sur le fonctionnement des volcans des Virunga et aussi tirer les leçons des trois dernières éruptions du Nyiragongo, notamment les impacts socioéconomiques et environnementaux de ces catastrophes naturelles".

Le ministre Mpanda a fixé à la fois la raison de cette première conférence en RDC et ses objectifs.

Enfin, le ministre de l'amenagement du territoire, Guy Lwando a appelé les conférenciers à dresser un état des lieux de la gestion des éruptions volcaniques dans la région et à proposer des mesures de prévention, et approches de communication y afférentes.

Ces assises quise tiennent du 19 au 21 mars. Les volcanologues et chercheurs vont s'atteler à faire le point sur le comportement des volcans des Virunga dans le contexte tectonique.