Tunisie: Hydrocarbures en Algérie - Approbation de 2 contrats entre Sonatrach et ses partenaires (JO)

Alger — Deux décrets présidentiels algériens, portant approbation de contrat et d'avenant de contrat de recherche et d'exploitation des hydrocarbures entre la compagnie nationale Sonatrach et ses partenaires

Cepsa (Espagne) et ENI (Italie), ont été publiés au journal officiel (N16).

Le premier décret présidentiel n 22-87 du 1er mars 2022 porte sur l'approbation de l'avenant n5 au contrat du 16 avril 2000 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé "Rhourde El Rouni" (bloc : 401 c).

Cet avenant a été conclu à Alger, le 10 novembre 2021 entre la société nationale Sonatrach-SPA et la société "Cepsa (Rhourde El Rouni) S.L.U. Le deuxième décret présidentiel n22-88 du 1er mars 2022 porte, quant à lui, sur l'approbation du contrat pour la recherche, l'appréciation et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé "Berkine Sud".

Ce contrat a été conclu à Alger, le 14 décembre 2021 entre la société nationale Sonatrach-SPA et la société "Eni Algeria exploration B.V. "Ces contrats et avenants approuvés seront exécutés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur".