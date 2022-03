Sénégal: Ligue ( 14e Journée) - Génération Foot à l'épreuve du Jaraaf,

La 14e journée de Ligue 1 sera marquée ce week end par le match au sommet qui oppose ce dimanche 20 mars, le leader Génération foot ( 23 points ) au Jaraaf ( 5e, 20 points). Cette rencontre sera en vedette de cette journée qui lance la phase retour du championnat. Surtout après le report jusqu'au 23 mars du grand derby entre As Pikine et Guédiawaye FC programmé au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio par la Fédération sénégalaise de football et qui servait de tester l'état de sa pelouse mais aussi sur le plan organisationnel, de la sécurité, de la santé et de la billetterie.

Après une première partie très disputée, place sera faite ce weekend à la phase retour du championnat de Ligue 1. Champion de la phase aller, Génération (1er ; 23 points) amorce un nouveau virage ce week-end avec le déplacement qu'il effectuera pour affronter ce dimanche 20 mars au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf ( 5e ; 20 points).

Au lendemain de leur éclatante victoire sur la pelouse de Mbour Petite côte ( (1-4), les Grenats auront besoin de confirmer et de conforter un peu plus leur fauteuil de leader. Mais la tâche s'annonce sans doute plus ardue devant une équipe revancharde après le match perdu (2-0) lors manche aller sur la pelouse des Académiciens. C'est aussi une formation des " Vert Blanc " ( 5e, 20 points) qui sera toute aussi soucieuse d'être au contact avec le trio de tête après avoir été freiné par le CNEPS de Thiés lors du match retard de la précédente journée.

Cette affiche phare de la 14e journée présentera également un intérêt pour le Casa Sport qui talonne le leader avec le même total de points (2e, 23 points). Le dauphin Ziguinchorois, qui rendra visite à l'équipe de Dakar Sacré cœur ( 10e ; 14 points) au stade Alassane Djigo, pourrait en cas de succès doubler les Académiciens et reprendre tout bonnement les commandes. A la peine et scotchés à la 6e place avec 16 points, Teungueth Fc vont tenter au stade Ngalandou Diouf de relancer une machine grippée depuis quelques journée. Les champions en titre feront face à l'As Douanes, première équipe non relégable ( 12e ; 13 points). Une équipe de Gabelous que les Rufisquois avaient réussi à battre à l'aller. Suite à un précieux succès qui l'a hissé à la 9e place (15 points), le Diambars de Saly ira de son côté défier ce samedi au stade Alboury Ndiaye de Louga, le Ndiambour, actuel lanterne rouge (14e ;9 points). Première équipe relégable, Mbour Petite côte ( 13e ; 13 points) reçoit pour sa part la Linguére de Saint Louis (7e, 16 points). Le dernier match opposera ce dimanche au stade Maniang Soumaré de Thiès, le CNEPS Excellence ( 11e ; 14 points) à l'Us Gorée ( 8e, 16 points).

A rappeler que le derby de la banlieue qui devrait opposer ce 19 mars l'As Pikine et Guédiawaye Fc a été reporté au 23 mars. Programmé par la Fédération sénégalaise de football au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, cette affiche devrait servir de test sur la nouvelle pelouse et sur le plan organisationnel, de la sécurité, de la santé et de la billetterie.