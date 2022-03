Ile Maurice: Jardin botanique de Pamplemousses - La floraison du talipot attire

C'est l'attraction du moment au jardin botanique de Pamplemousses et ce ne sont pas les employés qui diront le contraire. Le talipot, un des plus célèbres palmiers du jardin très prisé par les touristes, a entamé sa floraison. Un événement qui ravit non seulement les employés mais aussi les visiteurs qui se disent chanceux car cet arbre qui a une durée de vie de 30 à 80 ans ne fleurit qu'une fois avant de mourir.

Siambhoo Sungkur, le Chief Executive Officer du Sir Seewoosagur Ramgoolam Botanical Garden, nous en parle fièrement. "La dernière floraison d'un talipot chez nous date de 2018. Cet événement nous ravit tous car il attire non seulement les visiteurs mais concrétise aussi nos efforts pour donner au jardin botanique de Pamplemousses ses vraies couleurs", confie-t-il.

Le jardin compte 30 talipots aussi dits Corypha umbraculifera dont les arbres géants peuvent atteindre 20 à 25 mètres pour un diamètre de la couronne de 15 mètres. C'est une espèce de palmiers géants qu'on trouve principalement en Inde, au Sri Lanka et en Asie tropicale. La durée de vie des talipots dépend des conditions climatiques et édaphiques. Le talipot produit alors la plus grande inflorescence au monde qui peut atteindre 6 à 8 mètres de hauteur et peut porter jusqu'à dix millions de fleurs. Le talipot ne passe pas inaperçu au jardin tant par sa taille que par ses feuilles immenses qui peuvent faire 3 à 5 mètres de diamètre.

Siambhoo Sungkur rassure que le personnel fait le maximum pour préserver ces arbres et a même une astuce pour ne pas attendre longtemps pour revoir la floraison d'un talipot. "La floraison dure six mois mais on a les graines qu'on peut planter derrière et aussi des petites plantes qu'on appelle chez nous les siblings. Comme ça, nou pa bizin atann 100 ans ankor pou reget enn florezon", nous explique-t-il sur le ton de l'humour.

Le jardin qui accueille quotidiennement beaucoup de visiteurs, notamment des touristes, réserve d'autres surprises car en parallèle de la floraison des talipots, les amoureux à la nature peuvent contempler le bassin de nénuphars qui retrouve ses belles couleurs à la suite d'une opération d'élagage effectuée autour pour permettre aux plantes de profiter au maximum des rayons du soleil. Pour le plus grand bonheur des fleurs qui le renvoient bien en donnant un joli spectacle.

Une petite visite s'impose... .