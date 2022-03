Sénégal: Kolda - L'ANSD partage son plan de mise en oeuvre de la cartographie censitaire

Kolda — Les autorités administratives locales et divers acteurs territoriaux ont pris part vendredi à Kolda (Sud) à un Comité régional de développement (CRD), destiné à partager sur le plan de mise en œuvre de la cartographie censitaire, en prélude au recensement général de la population et de l'habitat en 2023.

"Nous allons vers l'organisation du recensement général de la population et de l'habitat en 2023 et nous sommes à Kolda pour partager avec les autorités administratives et autres acteurs sur le plan de mise en œuvre de la cartographie censitaire qui reste une étape clé des activités du recensement", expliqué, Abdou Diouf directeur adjoint de l'Agence nationale de la statistique et la démographie (ANSD) qui intervenait lors du CRD.

Selon lui, lors de ce CRD, les grandes lignes du projet de recensement dans son ensemble et plus spécifiquement la méthodologie de la cartographie censitaire et le plan de déploiement des équipes ont fait l'objet de partage, en vue de pouvoir accompagner le dispositif pour une bonne planification et atteindre les résultats en 2023.

Il a dit que l'une des phases "essentielles" des activités préparatoires du recensement est la cartographie censitaire qui est prévue jusqu'à la mis mars 2022 sur l'étendue du territoire national.

M. Diouf a en outre rappelé l'article 18 de la loi statistique 2012-03 du 3 janvier 2012, modifiant et complétant la loi 2004-21 du 21 juillet 2004, rendant obligatoire la réalisation, tous les 10 ans d'un recensement de la population et de l'habitat.

Il a ajouté que l'organisation du 5ème recensement général de la population et de l'habitat est inscrite dans la 3ème stratégie nationale de développement de la statistique.