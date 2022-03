Sénégal: Rabat - L'ANER et l'AMEE signent un partenariat, pour la promotion des énergies renouvelables

Dakar — Le directeur général de l'agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Djiby Ndiaye et Said Mouline de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique (AMEE), ont signé à Rabat, une convention de partenariat pour la promotion des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, a appris l'APS.

"Cette signature (mercredi) intervient dans le cadre de la mise en œuvre du protocole administratif projet +Promotion de l'utilisation des énergies alternatives dans le nord du Maroc+, liant les deux agences sénégalaise et marocaine", indique un communiqué reçu à l'APS.

Selon le texte, la convention paraphée par les deux directeurs généraux, s'inscrit dans le cadre de la coopération triangulaire entre l'AMEE, l'ANER et l'Agence andalouse de la coopération internationale pour le développement (AACID).

La même source indique dans le même temps, un protocole d'accord est signé entre l'AACID et l'ANER pour l'octroi d'une subvention destinée à la promotion de l'efficience énergétique et des énergies alternatives au Sénégal.

A cette occasion, le directeur général de l'AMEE a relevé que cette "coopération Sud-Sud et Nord-Sud, vient consolider les capacités des acteurs sénégalais, pour l'optimisation de l'efficacité énergétique".

"Lors de la COP22 à Marrakech (Maroc), le Sommet des chefs d'Etats africains a préconisé des solutions africaines pour faire face aux enjeux climatiques, a-t-il rappelé.

Il a assuré que l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique adhère résolument à la dynamique enclenchée grâce à cette coopération".

Il s'agira en effet, selon lui, de sensibiliser les acteurs sénégalais publics et privés à l'importance de l'utilisation des énergies alternatives, de promouvoir l'échange d'expérience entre les trois institutions et d'organiser des campagnes de sensibilisation, compte tenu de la place qu'occupe le secteur privé dans le développement social et économique de tout pays.

"L'économie verte est porteuse de nouveaux marchés et créatrice d'emplois durables", a assuré, Said Mouline.

Selon lui, à ce titre, l'AMEE s'engage à organiser des sessions de formation au profit des cadres de l'ANER et de ses partenaires sur l'efficacité énergétique et l'énergie renouvelable.

En plus, a-t-il promis, sa structure s'engage, à initier des voyages d'échanges et d'études pour les cadres de cette agence au Maroc, et à lui fournir l'assistance technique pour la réalisation d'un projet pilote d'énergie alternative.

Pour sa part, Djiby Ndiaye s'est félicité du partenariat sénégalais-marocain, qui "illustre la solidité des relations fraternelles entre les deux pays".

Il a ajouté que l'ANER s'engage notamment à mobiliser les acteurs sénégalais concernés, lors des ateliers de sensibilisation, les sessions de formation et les visites d'études.