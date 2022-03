Congo-Brazzaville: Unités d'eau du Djoué et de Djiri - La fin des travaux de remise à niveau annoncée pour avril et juillet

La fourniture d'eau potable dans la ville de Brazzaville connaît actuellement des perturbations. Pour y rémédier, dans le cadre du Projet d'extension en zones périphériques et renforcement du service d'eau potable à Brazzaville (PEPS), la Congolaise des eaux (LCDE) prévoit de terminer les travaux de remise à niveau et du renouvellement des équipements de son usine de Djiri dans un mois et celle du Djoué en fin juillet, selon son directeur des exploitations, Bienvenu Ibara.

Le directeur des exploitations de la LCDE a expliqué, le 18 mars, qu'au regard du volume des travaux exécutés, d'une extrémité à une autre, le constat est le même. A l'usine de traitement d'eau du Djoué, les travaux avancent normalement au niveau des unités A et B et la zone de captage de l'eau au bord du Djoué. Au niveau de la deuxième usine, c'est-à-dire les pot ablocs, il y a également la pose des anti béliers et la réfection des armoires électriques (... ).

De même, au niveau des pot ablocs de Djiri, la nature des travaux consiste au renouvellement des équipements, à la pose de nouvelles électropompes, au lieu de renforcer l'eau au quartier Soprogi comme cela se faisait avant. En effet, cette usine qui a une capacité de 900 m3/h, a dit Bienvenu Ibara, va refouler de l'eau vers la Station d'Itatolo qui est un réservoir de 5000 m3. C'est à partir de là que les eaux servies graviteront vers le quartier Trois poteaux et, à partir de Soprogi 2, desserviront tout l'arrondissement 7, Mfilou.

A noter que ces travaux sont réalisés par un groupement d'entreprises, à savoir Soger-Satom, SG-C Congo et Razel-BEC . La remise à niveau et le renouvellement des équipements ont été nécessaires vu l'état d'usure et de vieillissement des anciennes structures à l'instar de l'ancienne usine du Djoué mise en service depuis 1954.