Congo-Brazzaville: Antony Samzun - " Nous sommes fiers d'avoir fait du PAPN la principale porte d'entrée du Bassin du Congo "

interview

Acquisition en perspective des terminaux portuaires africains par le Groupe italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC), développement des infrastructures et pérennité des activités de modernisation du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN), le directeur général de Congo Terminal, filiale du Groupe Bolloré Ports, Anthony Samzun, est interviewé par Les Dépêches de Brazzaville. Il évoque la poursuite des projets de sa structure, des investissements consentis et l'ambition de développement des écosystèmes logistiques.

Quelles sont les activités logistiques du Groupe Bolloré en République du Congo ?

Le Groupe investit massivement dans le secteur du transport et de la logistique. Nous sommes présents au Congo à travers trois sociétés : Congo Terminal qui gère la manutention, l'entreposage et la livraison des conteneurs au PAPN; Bolloré Transport & Logistics en charge de l'acheminement des conteneurs sur la totalité du territoire puis de la logistique vis-à-vis des industriels ; enfin Terminaux du Bassin du Congo (TBC), plaque tournante des activités logistiques au port fluvial de Brazzaville et des pays limitrophes, notamment la République démocratique du Congo et la République centrafricaine.

A Pointe-Noire, le Groupe a beaucoup investi depuis 2009 dans le terminal à conteneurs qui est devenu le plus moderne de la région. Comment s'est opérée cette transformation ?

A.S : Congo Terminal, filiale de Bolloré Ports, a investi plus de 250 milliards FCFA entre 2009 et 2021 dans le développement des infrastructures, l'acquisition d'équipements modernes de manutention et l'installation de Navis 4.2, le système d'exploitation le plus performant. La transformation s'est opérée de façon progressive avec notamment la réhabilitation et l'accroissement des quais, la construction d'un atelier de maintenance et la réhabilitation d'une zone logistique interconnectée au rail, l'accroissement des espaces de stockage et l'équipement de nouveaux portiques. Nous avons aussi beaucoup investi dans la formation du personnel, la qualité du service, la sécurité en particulier avec la procédure Pedestrian Free Yard : une spécificité du groupe, qui concourt à faire des terminaux à conteneurs, des endroits sûrs où le personnel exerce en toute sécurité suivant les règles internationales afin de tendre vers le zéro accident. Enfin, nous avons intégré le processus de labellisation interne de Bolloré Ports " Green terminal " qui valorise l'ensemble des actions mises en place pour réduire notre empreinte carbone et préserver la biodiversité

Quelles sont vos réalisations à date et quels sont les développements futurs envisagés pour le port de Pointe-Noire qui est un site très stratégique pour le commerce dans le golfe de Guinée ? Avec quels objectifs ?

En 2019, Congo Terminal a manutentionné plus de 920 000 conteneurs contre 190 000 en 2009 au début de la concession. Cela a permis au port de Pointe-Noire d'obtenir la distinction de " meilleure productivité à quai des ports d'Afrique centrale et de l'ouest ". Nos capacités nous permettent de recevoir des navires de 14 000 conteneurs. Nous venons de réaliser, en 2021, le record de 1 000 000 de conteneurs manipulés en une année. Ce qui place désormais Congo Terminal au rang de 2ème terminal de la côte ouest africaine au sein du réseau Bolloré Ports, après le Ghana.

" Nous sommes fiers d'avoir permis au Port autonome de Pointe-Noire de devenir la principale porte d'entrée du Bassin du Congo et la plateforme de référence de transbordement en Afrique centrale ".

Nous allons poursuivre nos investissements avec l'augmentation des surfaces de terre-plein et l'acquisition de nouveaux équipements (jusqu'à quatorze portiques de quai à terme contre six actuellement, trente-quatre portiques de parc à terme contre dix-huit actuellement, treize reachtakers contre neuf actuellement). Les effectifs augmenteront également. Ils sont déjà passés de 300 à 900 salariés permanents. Nous avons une politique rigoureuse de développement des compétences et d'accompagnement des ressources humaines locales. Tous les ans, plus de 80% de notre personnel bénéficie des formations en ligne ou en présentiel.

Notre ambition est de développer significativement les volumes en transbordement et ceux de nos corridors Pointe-Noire/Brazzaville/Kinshasa, Pointe-Noire/Brazzaville/Bangui et Pointe-Noire/Cabinda pour renforcer la place du Congo comme pays de transit.

Le port de Pointe-Noire devient de plus en plus attractif. Envisagez-vous, avec les autorités congolaises, des mécanismes en vue de réviser à la baisse le coût du passage portuaire ?

Un comité d'étude composé de toutes les parties prenantes, dans le circuit de dédouanement des marchandises, travaille sous la houlette de la direction générale du PAPN pour réduire significativement le temps de transit et le coût de passage portuaire. Depuis juillet 2018, Congo Terminal a déjà appliqué une baisse de 15% sur ses tarifs de livraison afin de participer à l'amélioration du pouvoir d'achat et contribuer à la lutte contre la vie chère.

Le Groupe a annoncé, en décembre dernier, avoir reçu une offre de l'armateur italo-suisse MSC qui lui rachèterait toutes ses activités africaines. Que va-t-il se passer et quel en sera l'impact sur ses activités à Pointe-Noire ?

Le Groupe Bolloré a, en effet, reçu une offre du Groupe MSC, premier armateur mondial, pour l'acquisition de 100% de Bolloré Africa Logistics. Cette offre concerne nos activités portuaires, ferroviaires et logistiques en Afrique ainsi que nos concessions portuaires en Inde, au Timor Oriental et en Haïti. Ce projet préserve les emplois, garantit la pérennité des activités et des engagements pris. MSC a l'intention de conserver Bolloré Africa Logistics comme une entité autonome dont le siège restera à Paris, à maintenir l'organisation actuelle et bien entendu les emplois. C'est un processus qui prendra plusieurs mois. Notre priorité durant cette période sensible est de continuer à respecter nos engagements auprès de nos partenaires, des autorités et de nos clients en poursuivant nos projets, nos investissements et notre ambition de développement des écosystèmes logistiques.

Parlons philanthropie. Bolloré est un groupe très engagé. Quelles actions menez-vous au Congo et sur le continent en général ?

Depuis 1822, le Groupe Bolloré est habité par un principe simple : savoir redonner une part de ce qu'il a eu la chance de recevoir. Il y a dix ans, nous avons mis en place une plateforme de solidarité : Earthtalent by Bolloré. Son objectif principal est de donner à la jeunesse les clés de son autonomie. Nous œuvrons pour un impact social significatif, aussi bien pour les jeunes générations que pour les communautés locales. A titre indicatif, en Afrique nous accompagnons plus de 280 projets au profit des jeunes. Au Congo, nous menons des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l'environnement et de l'éducation. Près de quinze millions de francs CFA (plus de 22 000 euros) sont investis tous les ans dans les projets sociétaux.

Les caractéristiques techniques de Congo Terminal

Congo Terminal, concession de Bolloré Ports, est l'opérateur du terminal à conteneurs de Pointe-Noire. L'entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs

· Six portiques de quai STS

· Dix-huit portiques de parc RTG

· Quarante-cinq hectares de stockage

· 1500 m de quai linéaire dont 800 à -16m

Il est certifié ISO 9001/2015, ISPS (sûreté), Pedestrian Free Yard (HSE) et doté d'un système d'exploitation Navis 4.2, l'un des plus performants au monde.

Les chiffres clés du groupe

Bolloré Transport & Logistics est un opérateur majeur du transport et de la logistique à l'international avec 35 000 collaborateurs répartis dans cent neuf pays sur les cinq continents. Spécialiste du transport multimodal, le groupe exerce ses activités à travers quatre métiers, à savoir Bolloré Ports, Bolloré Logistics, Bolloré Energy et Bolloré Railways.