Algérie: Environnement - Une campagne de nettoiement dans les communes de Douéra et Rahmania

Alger — La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, accompagnée du Wali d'Alger, Ahmed Maabed, a donné samedi à Alger, le coup d'envoi d'une campagne de nettoiement au niveau des communes de Douéra et Rahmania dans le but d'améliorer le cadre de vie du citoyen et éliminer les déchets sous toutes leurs formes.

Cette campagne de nettoiement et de sensibilisation a vu la participation de la société civile, des associations actives dans le domaine de l'environnement et des écoliers afin de nettoyer l'environnement des déchets et inculquer aux jeunes la culture de préservation de l'environnement.

A cette occasion, Mme Moualfi a indiqué que cette campagne intervient en application des directives du Premier Ministre issues des instructions du Président de la République en vue d'améliorer le cadre de vie du citoyen.

Elle a également affirmé que cette campagne de nettoiement touchera les différentes communes à travers les wilayas du pays.

Mme Moualfi a également appelé à la conjugaison des efforts et à la préservation de l'environnement en adoptant des comportements quotidiens simples tels que jeter les ordures à l'endroit et à l'heure fixée.

Elle a également appelé les entreprises de gestion des déchets à redoubler d'efforts pour améliorer la performance, soulignant par ailleurs l'importance du tri et du recyclage des déchets.

La ministre a appelé les jeunes porteurs de projets et les investisseurs à investir dans le domaine de l'environnement et de la valorisation des déchets pour s'orienter vers l'économie verte .