Algérie: Une délégation ministérielle au chevet des blessés à Bejaia

Bejaia — Une délégation ministérielle est arrivée samedi après-midi à Béjaia pour s'enquérir, sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de l'état de santé des blessés du séisme qui a secoué plus tôt dans la matinée, la région et témoigner de la solidarité du gouvernement à leur endroit et celui de tous les habitants de la wilaya.

La délégation, composée respectivement de Kamel Beldjoud, ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Abderrahmane Benbouzid, ministre de la santé et Kaouter Krikou, ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, s'est rendue, dès son arrivée, à l'hôpital Khelil Amrane qui avait accueilli l'essentiel des victimes dont la majorité a quitté l'établissement après avoir reçu les soins nécessaires.

Au total, 30 blessés ont transité par ses structures dont seulement 03 sont encore gardés en observation.

Hormis un blessé grave et qui fera l'objet d'une intervention chirurgicales, les deux autres quitteront l'hôpital rapidement, a soutenu Abderrahmane Benbouzid après discussion avec le staff médical en place, qui est composé a-t-il dit "de médecins très compétents".

Faisant la comparaison avec le séisme survenu le 18 mars 2021 au même lieu d'une amplitude de 6.0 sur l'échelle Richter, le ministre s'est réjoui de l'ampleur réduite de cette dernière secousse, qui n'a pas généré de conséquences aussi grave malgré son intensité (5.5 sur l'échelle Richter) qu'il s'agisse de personnes blessées ou des dommages déplorés.

Il a souligné que tous les dégâts ainsi enregistrés ce samedi seront réparés et pris en charge, laissant le soin à la cellule de crise de la wilaya d'en faire un bilan exhaustif et de déterminer pour se faire, les moyens à mettre en œuvre.

La délégation en a profité durant cette visite d'urgence, de discuter avec les blessés et de passer en revue l'état de certaines structures atteintes, notamment la clinique de maternité de Targa Ouzemmour dont le service de chirurgie pédiatrique a souffert de quelques dommages pour le moins bénin.