Gabon: Le pays et la principauté d'Andorre signent un Mémorandum d'entente d'amitié et de coopération

Désireux de renforcer les liens amicaux entre leurs deux pays et leurs peuples et, reconnaissant les avantages mutuels d'un renforcement de la coopération, le nouveau ministre gabonais des Affaires étrangères, Michaël Moussa-Adamo et Madame Maria Ubach Font, ministre Andorran des Affaires étrangères, ont procédé à la signature d'un Mémorandum dans les locaux de l'Ambassade Haute Représentation à Paris jeudi 17 mars 2022, en vue d'établir un cadre stable et propice au développement des relations économiques, commerciales, culturelles et tout autre sujet d'intérêt commun pour la République Gabonaise et la Principauté d'Andorre.

En présence de Son Excellence Madame Liliane Massala, Ambassadeur Haut Représentant du Gabon en France avec juridiction sur la Principauté d'Andorre, entourée de ses collaborateurs, la signature de ce Mémorandum scelle davantage l'alliance et consolide ainsi les liens d'amitié et de coopération que la République gabonaise et la Principauté d'Andorre entretiennent depuis plus de quinze ans.

L'aboutissement de ce projet envisagé depuis un certain temps, et finalement arrivé à sa phase de concrétisation, marque également la satisfaction collective des deux pays.

En effet, le Gabon et la Principauté d'Andorre, bien qu'éloignés par la distance et pour une partie, par la langue, ont beaucoup de points communs que nous avons jugé important de mettre en lumière et surtout en pratique au moyen d'un Mémorandum d'Entente Mutuelle signé par les deux États. Pour rappel, les deux pays mènent le même combat sur le plan multilatéral, notamment dans le domaine environnemental.

Ce Mémorandum d'entente prévoit notamment, l'organisation de rondes de consultations périodiques afin d'identifier de potentiels projets, d'assurer le suivi des actions initiées ou de proposer tout type d'action permettant d'améliorer et de diversifier la coopération entre les deux Parties. Il prévoit également la promotion et la facilitation de la mobilité ainsi que le parcours des investisseurs dans chacun des deux États.

De même, les citoyens de la République Gabonaise et de la Principauté d'Andorre titulaires de passeports valides, y compris les passeports diplomatiques et de service, peuvent entrer, sortir, transiter et séjourner dans le territoire de l'État de l'autre Partie sans besoin de visa jusqu'à 90 (quatre-vingt-dix) jours, à compter de leur première entrée.