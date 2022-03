Sénégal: "Itinéraire d'un fils du fouladu", une oeuvre biographique, présentée à Kolda

Kolda — L'acteur de développement Baba Koïta a présenté, samedi à Kolda (Sud) devant plusieurs personnalités et divers acteurs, son nouvel ouvrage, intitulé : "Itinéraire d'un fils du Fouladou", une œuvre biographique.

"J'ai été inspiré dans mes moments de solitudes du fait des mesures barrières liées au Covid-19", a expliqué l'auteur en marge de la cérémonie de dédicace de son ouvrage.

Il a ajouté : "Et un soir, vers 17H, lorsque je me préparais pour la prière et au moment, où je m'apprêtais à prendre mes ablutions, j'ai eu la soudaine impression que quelqu'un me disait +il faut écrire+. Et cela me revenais souvent à l'esprit. C'est alors que j'ai commencé à écrire".

Selon lui, c'est ce qui est devenu aujourd'hui "l'itinéraire d'un fils du fouladou".

"Ce récit de soi-même s'étale sur plus d'un demi-siècle de pérégrination entre mon village natal Dialambéré et les reste du monde", a-t-il fait savoir.

Il a assuré que son œuvre de 111 pages "reste avant tout un bilan" qui est pour lui, une recherche de compréhension de soi, traduisant ce qu'un philosophe a appelé "identité narrative".

L'auteur, pionnier dans le développement à Kolda, est né en 1950. Il évoque dans son œuvre un parcourt de cinq décennies.

Baba Koita, acteur de développement est le fondateur de l'ONG "OFAD /NAFOORE".

Il s'est aussi "beaucoup investi" dans la promotion des droits des femmes et jeunes filles et dans l'autonomisation de la femme à travers des initiatives dans la microfinance.

L'auteur de "itinéraire d'un fils du fouladou" a promis de revenir dans d'autres œuvres sur ses différentes expériences vécues dans le domaine du développement endogène.