Sénégal: Le 9ème forum mondial de l'eau, une "grande opportunité" pour le Sénégal (DG ONAS)

Dakar — Le 9eme Forum mondial de l'eau qui s'ouvre lundi, à Diamniadio, est une "grande opportunité" pour le Sénégal a indiqué, Ababakar Mbaye, directeur général de l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (ONAS).

"C'est une première en Afrique noire et un évènement phare pour le secteur de l'eau. Nous aurons à accueillir un ensemble d'experts, d'autorités de tout genre pour essayer de partager les expériences et surtout donner des réponses par rapport à la problématique et à la préservation de la ressource en eau et à l'assainissement", a-t-il déclaré.

S'exprimant lors d'un entretien accordé à l'APS, M. Mbaye a, à ce propos, salué "la diligence" du chef de l'Etat, Macky Sall, sur le choix du Sénégal, pour abriter cette rencontre internationale dont le thème est axé sur "la sécurité de l'eau pour la paix et le développement".

"C'est un Forum de réponses et il s'agira pour le ministère de l'Eau et de l'Assainissement et pour l'ONAS, de mettre en exergue ce qui a été réalisé en termes d'investissements autant en assainissement autonome que collectif" a-t-il dit.

M. Mbaye est en outre revenu sur les missions de sa structure, en relevant que beaucoup de projets sont en cours d'exécution ou même terminés ou à dérouler.

Il a précisé en ce sens, qu'en dehors de la gestion des eaux usées, l'ONAS, s'active aussi dans la gestion des eaux pluviales qui constituent une problématique à partir de laquelle, l'Etat du Sénégal a beaucoup investi pour accompagner face aux nuisances.

Selon lui, l'enjeu de ce forum est de chercher les expériences réussies dans d'autres pays qui vont aussi présenter leurs expériences. A notre niveau, de voir comment les manquements et les écueils pour aboutir à trouver des solutions qui sont à notre portée et qui ont été mises en exergue ailleurs".

"Nous nous attendons d'abord à une participation réussie au niveau de notre stand d'abord en collaboration n avec les partenaires qui sont les acteurs officiant dans le secteur de l'assainissement", a-t-il souligné.

M. Mbaye estime qu'il s'agira de montrer comment répondre aux préoccupations des populations en termes d'accès à l'eau et aux services d'assainissement".

"L'assainissement est une chaine de valeur qui part de la collecte au traitement jusqu'au niveau de la valorisation. Ce sera l'occasion par rapport comment à nos projets, présenter ces acquis et réponses du secteur" a dit, le directeur général de l'ONAS.