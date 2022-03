Ile Maurice: Festival et de sept pour Mama Jaz

Le mois du jazz approche à grands pas, de même que le festival "Mama Jaz". Durant tout le mois d'avril, plusieurs événements célèbreront le jazz. Découvrez ce qui vous attend.

Si l'année dernière, Mama Jaz avait été proposé en digital, cette année, ce festival de jazz, qui a vu le jour en 2016, prend une autre ampleur. Il se tient en présentiel, soit de grands concerts en live mais aussi en digital. "Cette année, Mama Jaz fête ses sept ans. Il y a eu des hauts et des bas. En 2016, ce festival est né d'une conversation entre le pianiste Jerry Léonide et moi, et depuis, nous avons travaillé avec plusieurs artistes et partenaires pour faire grandir ce projet", explique Gavin Poonoosamy, le cofondateur de ce festival.

Ce dernier rappelle qu'en 2019, le festival avait atteint son apogée par rapport aux concerts en live. "Deux concerts sur quatre, proposés au Caudan Arts Centre, avaient été joués à guichets fermés. Et c'était des concerts présentés uniquement par des Mauriciens", souligne Gavin Poonoosamy. Les deux années suivantes, soit en 2020 et 2021, si les concerts en live n'ont pu être tenus et que le secteur artistique était au plus mal à cause de la pandémie du Covid-19, le festival, lui, s'en est plutôt bien sorti. "Grâce aux artistes, qui nous ont inspirés, l'audience, qui nous suit, et à nos partenaires, qui ont été solidaires, nous n'avons pas baissé les bras et nous avons transformé notre manière de fonctionner pour passer au festival en digital. Nous avons ainsi travaillé davantage avec la télévision, la radio et l'Internet. Avec pour résultat que l'audience a explosé. Nous avons ainsi pu toucher plus de personnes. À titre d'exemple, si en 2019 nous avons attiré environ 1 200 personnes en salle, en 2021, nous avons touché 600 000 personnes sur Maurice et sur plus de 70 territoires étrangers. Nous n'avions pas envisagé cela avant", explique Gavin Poonoosamy.

Cette année, la thématique du festival est Inspir Lavi. "Nous restons inspirés et souhaitons inspirer les autres", souligne Gavin Poonoosamy, qui ajoute que "nous sommes un festival unique, qui se tient pendant tout un mois dans l'hémisphère sud et nous nous inspirons des événements qui se sont tenus dans le passé et d'autres qui se tiennent toujours". D'où le thème de cette année.

Cette septième édition se veut encore plus riche avec plusieurs parties, dont la Minit Mazik, les Conversations, les Grands Concerts, auxquelles viennent s'ajouter les Lounge Jazz Sessions, qui se tiendront à l'hôtel Hennessy, et les Art Music Series, prévues à Sol Fami à Forest-Side, mais retransmises sur les ondes hertziennes, et qui seront live streamed sur Facebook et YouTube, ainsi que les Sonic Meditations, qui seront également live streamed sur Facebook. Un beau menu musical pour ce mois d'avril, dédié à la dégustation du jazz sous toutes ses formes.