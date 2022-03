Cote d'Ivoire: Solidarité - L'Association des anciens élèves du lycée Houphouët-Boigny de Korhogo mobilise ses membres

Après 10 ans d'existence (2012-2022), l'Association des anciens élèves du lycée Houphouët-Boigny de Korhogo (Lhb40) a tenu sa deuxième assemblée générale bilan, le 12 mars 2022, à Abidjan-Cocody.

" Comme la plupart des structures, notre organisation a été impactée par le Covid-19 ces deux dernières années, mais elle a résisté ", a indiqué Issiaka Coulibaly, président de Lhb40.

Selon lui, plusieurs actions sociales ont été menées tant en faveur des membres (soutien aux membres lors des événements heureux [mariages, naissances] et assistance pendant des évènements malheureux [décès]) que du lycée (l'établissement a reçu des dons). " Afin de permettre aux membres de se retrouver et d'échanger, une plateforme a été créée dont le nombre d'abonnés ne cessent de se multiplier. Au niveau financier, nous affichons un bilan positif avec plus de 3 millions FCfa dans notre compte ", a-t-il dit.

Occasion pour M. Coulibaly, président cette association depuis sa création, d'appeler les membres à une synergie d'actions. " Nous avons la chance d'avoir dans le réseau, des membres issus de plusieurs secteurs d'activités. Nous avons des officiers de police, des banquiers, des procureurs et nous devons tirer profit de dette richesse. C'est ensemble, dans le réseautage, que nous serons forts ", a-t-il soutenu.

Pour commémorer ses 10 ans d'existence, Lhb40 envisage de déposer des gerbes de fleurs sur la tombe du Président Houphouët-Boigny dont cette école porte le nom, d'organiser un dîner-gala de mobilisation de fonds pour des actions sociales et de retourner au lycée pour des conférences de partage d'expériences avec la jeune génération.

Créée en 2012, Lhb40 est constituée d'anciens élèves de cet établissement des promotions 6è (1984-1986) ouvertes aux autres promotions, ainsi qu'aux encadreurs et enseignants. Cette association s'est donné pour objectifs, favoriser les retrouvailles, l'encadrement et l'orientation des plus jeunes, l'entraide, l'échange de compétences, des actions culturelles, le partage d'expériences, etc.