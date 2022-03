Cote d'Ivoire: Droits de la femme et égalité des chances - Le personnel du ministère du Commerce sensibilisé

A la faveur de la Journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars, le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers la direction des ressources humaines, a organisé une conférence sur l'égalité des chances à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci) sise à Abidjan-Plateau.

Pour Mariama Koné, conseillère technique du ministre du Commerce et de l'Industrie, c'est une belle initiative dans le cadre de la promotion et la valorisation des actions de la femme dans le monde. Elle a ajouté que ce type d'activité permet aux femmes de retracer leur parcours, de montrer les avancées, même si de nombreux objectifs restent à atteindre.

A sa suite, le Pr Rose Koffi Navry, experte-consultante en genre et développement à la chaire Unesco, conférencière du jour, a indiqué que le genre est un concept qui décrit les relations humaines. Selon elle, les approches du genre et du développement révèlent les injustices et les discriminations. Par contre, celles d'égalité des chances et d'équité s'inscrivent dans l'approche du développement durable.

A ce titre, " la Journée de la femme est une mesure d'équité pour promouvoir l'égalité. Et je pense qu'il y a des avancées notables. C'est un peu lent dans les administrations, mais il faut y croire. Les femmes doivent se former pour montrer qu'elles sont capables de créer une société juste. Où les femmes et les hommes participent au développement et bénéficient de la croissance de leur pays ", a-t-elle indiqué.

A ce propos, Aboulaye Lamine Dembélé, directeur des affaires financières du patrimoine du ministère du Commerce et de l'Industrie, a, au cours de cette conférence, exhorté les femmes à la formation. En effet, il faut que les femmes acceptent à vouloir gravir les échelons pour être parmi les potentiels candidats à des postes. Malheureusement, dit-il, lorsqu'on veut bien faire la politique du genre, il n'y a pas de femme qui remplisse les conditions. " L'administration a ses exigences. On ne peut nommer quelqu'un qui n'a pas les compétences pour aspirer à un poste supérieur ", confie-t-il.

Cette journée a permis de sensibiliser les décideurs et les administrés du ministère du Commerce et de l'Industrie au changement de paradigme pour arriver à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Egalement, cela a permis au personnel dudit ministère de comprendre le bien-fondé d'une journée dédiée à la femme.