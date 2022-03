Algérie: Barrages - Mondial 2022 / Hubert Velud - " ça ne sera pas la même Algérie qu'à la CAN "

Hubert Velud, passé par des clubs en Algérie, a donné son favori pour le barrage de la Coupe du monde 2022 entre l'Algérie et le Cameroun.

Le compte à rebours a commencé pour la double confrontation entre l'Algérie et le Cameroun pour le compte des barrages de la Coupe du monde 2022. Quelques jours avant le match aller qui aura lieu le 25 mars au stade de Japoma à Douala, le technicien français, Hubert Velud, a pronostiqué les chances de qualification des Fennecs et des Lions indomptables.

" Les Camerounais ont changé d'entraîneur. Je trouve le timing surprenant alors qu'ils ont réalisé des belles choses à la dernière CAN. Ce n'était pas fantastique mais il y avait un minimum de cohérence dans ce qu'ils faisaient. Donc, je ne comprends pas ce changement de technicien. Ils ont fini troisième et pouvaient s'appuyer là-dessus ", a d'abord déclaré l'ancien sélectionneur du Togo et du Soudan, dans un entretien accordé à L'Equipe.

" En face, ça ne sera pas la même Algérie qu'à la CAN. C'est impossible. Je pense que la préparation a été perturbée en décembre dernier. J'imagine aussi que la série d'invincibilité ne leur a pas fait que du bien. Après les Algériens, je les connais très bien. Ils sont capables de se remettre en question. Et ça ne sera pas les mêmes. Et puis, pour eux, la qualification au Mondial est plus importante que la CAN au Cameroun. Maintenant ce qui fera la différence, c'est la forme du moment. On sait que Mahrez est bien en ce moment, Slimani a retrouvé de la confiance devant le but. Le deuxième match à Blida, c'est bien aussi. Je vois l'Algérie mais ça va se jouer à rien... ".