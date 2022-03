Sénégal: Forum mondial de l'eau - Les enjeux de Dakar

En prélude à l'ouverture du Forum mondial de l'eau lundi prochain, Loïc Fauchon, Président du Conseil mondial de l'eau, co-organisateur avec l'État du Sénégal et la Ville de Dakar, est revenu sur les enjeux de cet évènement planétaire.

Six ans après avoir obtenu son organisation, le Sénégal s'apprête à plonger dans le Forum mondial de l'eau, neuvième du nom. Une première en Afrique subsaharienne et seulement la deuxième fois sur le continent africain après la première édition tenue à Marrakech en 1997. Et les organisateurs, à travers le thème " La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ", veulent faire de l'édition de Dakar un tournant majeur dans la gouvernance de l'eau au niveau mondial. C'est la raison pour laquelle ils l'ont appelé " le Forum des réponses ", a insisté Loïc Fauchon, Président du Conseil mondial de l'eau (Cme) qui co-organise cet évènement avec l'État du Sénégal et la Ville de Dakar. Selon lui, c'est là " la touche d'originalité du Forum de Dakar ". Il rencontrait la presse hier pour apporter quelques " éléments de lecture " sur le 9ème Forum mondial de l'eau.

M. Fauchon a pris le soin de faire la différence entre " réponses " et " solutions ". " Les réponses ne sont pas pareilles aux solutions. On voit tous les jours les solutions, mais on n'a pas les réponses sur le terrain. Les solutions n'ont pas changé notre vie quotidienne, elles n'ont pas amélioré l'accès à l'eau et à l'assainissement parce qu'il y a un gap entre la capacité de certains à détenir les solutions et le fait de les appliquer sur le terrain. Donc les réponses, c'est ce qui est appliqué sur le terrain et qui donne des résultats ", a-t-il explicité. Autrement dit, il s'agit des expériences qui, d'ailleurs, peuvent être transposables partout. Il a donné l'exemple de la gestion du Fleuve Sénégal par l'Omvs et Gambie par l'Omvg. Ces deux modèles de gestion concertée d'eaux transfrontalières doivent inspirer le monde, selon Loïc Fauchon car, a-t-il souligné, " l'eau est un problème essentiel de ce siècle qui, s'il n'est pas réglé, peut causer de graves insécurités d'ordre économique, politique, sociale, culturelle ". C'est pourquoi, a-t-il indiqué, le Conseil mondial de l'eau s'est donné comme, entre autres, missions de convaincre le politique que l'eau est une vraie priorité. " Nous n'avancerons que lorsqu'il y a une volonté politique, que si les efforts sont portés sur l'eau. D'où le choix du thème de ce forum ", a-t-il expliqué.

800 organisations du monde

Par ailleurs, Loïc Fauchon invite à faire la différence entre forum et conférence internationale. Les deux sont diamétralement opposés, selon lui. " Un forum est plus ouvert. N'importe quel individu peut y participer, car n'exigeant pas trop de protocole. Chacun peut venir y porter à la fois ses préoccupations et ses inquiétudes et en même temps les solutions qu'il préconise. Un forum est un rassemblement à la fois thématique, politique et classique en termes d'organisation ", a-t-il expliqué. Cette précision faite, il a fait savoir que pour le Forum de Dakar, pas moins de 800 organisations du monde entier, y compris sénégalaises, ont travaillé sur toutes les thématiques qui vont être exposées ou synthétisées pendant la durée de l'évènement.

Ces réflexions vont tourner autour de quatre axes : comment sécuriser la ressource en eau à travers le monde ; le lien entre le monde rural et le monde urbain, " ce qui est une première " ; la coopération internationale " qui doit être revue de fond en comble pour une meilleure circulation des connaissances et des finances notamment " ; le partage de l'innovation et de la connaissance.

Les raisons du choix du Sénégal

Si le Sénégal a été choisi pour abriter la 9ème édition du Forum mondial de l'eau, c'est loin d'être anodin. Ce pays, selon Loïc Fauchon, Président du Conseil mondial de l'eau, a la légitimité nécessaire et les capacités de l'organiser. " La stabilité du Sénégal et sa culture démocratique ont été des éléments importants dans la décision du Conseil lorsque nous avons envisagé plusieurs pays et ville de l'Afrique. En plus, l'image du Sénégal à l'international a beaucoup pesé. En Afrique, le Sénégal est un pays référence dans certains domaines, notamment de l'eau. Donc, la discussion n'a pas été longue pour choisir votre pays ", a-t-il révélé.

Elh. I. THIAM

Retombées

Pour l'organisation du Forum mondial de l'eau qui appartient au Conseil mondial, le Sénégal a déboursé 4 millions d'euros, soit un peu plus de 2,6 milliards de FCfa, en guise de " fee " ou droits d'entrée, selon Loïc Fauchon. Ce fut le cas pour tous les autres pays qui ont accueilli ce grand barnum, a-t-il ajouté. S'il a fait cette précision, c'est parce que certains, au Sénégal, estimant certainement que ce montant est excessif, se demandent ce que le pays gagne en organisant ce forum. Pour le Président du Conseil mondial de l'eau, contrairement à ce que l'on pense, " le Sénégal gagne beaucoup ". D'ailleurs, selon lui, des centaines de millions d'euros sont arrivés au Sénégal depuis deux ans en matière de financement avec la Banque africaine de développement (Bad), la Banque mondiale, l'Agence française de développement (Afd), l'Agence japonaise de coopération internationale (Jica). " Un pays qui organise le forum a immédiatement la capacité de demander la disponibilité de fonds. Et d'ailleurs les quatre millions d'euros de " fee " ont été largement compensés par les aides directes que les nombreux bailleurs de fonds publics et privés ont apportées depuis deux ans au Sénégal, sans compter les sponsors. Le " fee " que nous avons reçu a été réinvesti dans la préparation du forum ", a-t-il assuré.