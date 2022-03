Madagascar: Les Malgaches partagés entre leur quotidien et la guerre russo-ukrainienne

Tout le monde attendait un véritable changement et à l'arrivée, il n'y eut pas de véritables surprises dans ce nouveau gouvernement.

Le Chef de l'État n'a fait qu'apporter quelques retouches à l'équipe en fonction depuis le 15 août 2021. Il a décidé de ne pas abonder dans le sens d'une partie de l'opinion qui désirait un changement de cap dans la conduite des affaires de l'État. Il a préféré avoir à ses côtés des gens de confiance pour affronter les épreuves qui vont se succéder jusqu'à la fin de son mandat. La tâche qui attend ces nouveaux ministres est colossale. La population a hâte de les voir à l'œuvre. C'est une situation peu reluisante qu'ils vont devoir redresser. Le pays a touché le fond sur le plan économique et cela se ressent au niveau social. Les Malgaches sont épuisés par cette lutte pour la survie qui ne leur laisse aucun répit. Les problèmes vont vite s'accumuler dans les prochains jours.

La hausse du prix des carburants va arriver très vite et il va falloir trouver les solutions adéquates pour en limiter les effets. C'est toute l'expertise des ministres concernés qui sera nécessaire pour traverser cet écueil. Ils doivent en plus composer avec un contexte international qui va fortement impacter notre quotidien. Les semaines voire les mois à venir seront difficiles à traverser. Les observateurs de la vie politique ne cachent pas leur pessimisme devant l'évolution des événements. Les partisans du régime lui ont manifesté leur soutien, mais ils n'arrivent pas à masquer les critiques qui se sont élevées ici et là.

C'est sur le front de la pandémie de Covid-19 que parvient la seule nouvelle rassurante de la semaine. Le bilan officiel publié le week-end dernier ne fait état que de quatre décès et d'une stagnation du nombre de contaminations. La campagne de vaccination semble avoir atteint son rythme de croisière. Néanmoins, on est encore loin du chiffre prévu par les responsables.

C'est toujours la guerre russo-ukrainienne qui retient l'attention des médias du monde entier. Le conflit est entré dans sa troisième semaine et Vladimir Poutine voit ses espoirs de conquête facilement déçus. \Son armée peine devant la résistance opiniâtre des Ukrainiens. L'Union Européenne forme un bloc solide qui s'est dressé contre la Russie. Les États-Unis sont en train d'agir de concert avec les pays européens. Les sanctions prises contre la Russie vont crescendo et elles commencent à embarrasser sérieusement le maître du Kremlin et son entourage.

Cela ne le dissuade pas et il entend poursuivre son objectif jusqu'au bout. Malgré les difficultés rencontrées sur le terrain, son armée avance. Les pertes enregistrées dans ses rangs ne l'empêchent pas d'assiéger les grandes villes ukrainiennes. Elle préfère utiliser l'artillerie lourde et les missiles pour saper le moral de la population. Marioupol est sur le point de tomber. Les soldats russes sont aux portes de Kiev.

La campagne présidentielle française continue bon gré mal gré. Les candidats adversaires d'Emmanuel Macron ont l'impression que les dés sont pipés. Le président candidat se partage entre le dialogue qu'il entretient avec Poutine et celui qu'il doit avoir avec ses électeurs. Il est pour le moment largement en tête dans les sondages.

Les Malgaches sont partagés entre leur envie de ne s'intéresser qu'à leur quotidien et celle de s'ouvrir au monde et de suivre l'évolution de la guerre russo-ukrainienne. La situation à l'intérieur du pays peut évoluer rapidement à cause de son impact économique. Tout le monde convient que des temps difficiles se préparent.