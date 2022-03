Egypte: Quatre nouveaux ajoutés aux vice-champions d'Afrique

Carlos Queiroz, le sélectionneur de l'Egypte n'a pas voulu chambouler dans une large mesure son groupe de performance vice-champion d'Afrique 2021.

Sur la liste publiée pour les matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2022 contre le Sénégal des 25 et 29 mars, il a appelé quatre joueurs qui n'étaient pas au Cameroun.

Certains de ses nouveaux appelés comme le défenseur d'Al Ahly (élite égyptienne), Yasser Ibrahim est venu remplacer Ahmed Hegazy blessé lors du quart de finale contre le Maroc et qui a été obligé de déclarer forfait pour le reste de la CAN TotalEnergies.

Hormis Yasser Ibrahim, le technicien portugais a inclus dans sa liste Omar Gaber, l'arrière droit de Pyramids FC et Nabil Emad Donga du même club ainsi que Mohamed Magdy Afsha le milieu offensif d'Al Ahly.

Sinon le reste du groupe est inchangé et on retrouvera le gardien Abo Gabal plus connu sous le surnom de Gabaski qui a réussi à remplacer valablement le titulaire El Shenawy.

Et à devenir dans la foulée un des joueurs phares de la 33e édition jouée au Cameroun (9 janvier au 6 février) et d'ailleurs, il a été élu joueur de la finale perdue aux tirs au but contre le Sénégal.

La liste des Pharaons

Gardiens : Mohamed El-Shennawy (Al-Ahly, Egypte) - Mohamed Abu Jabal (Zamalek, Egypte) - Mohamed Sobhi (Farco, Egypte ).

Défenseurs : Omar Kamal (Futures, Egypte), Yasser Ibrahim (Al Ahly, Egypte), Omar Jaber (Pyramids, Egypte), Mohamed Abdel Moneim (Al Ahly, Egypte), Mahmoud Hamdi (Zamalek, Egypte), Mahmoud Alaa (Zamalek, Egypte ), Ayman Ashraf (Al Ahly, Egypte ), Ahmed Fattouh (Zamalek, Egypte).

Milieux : Hamdi Fathi (Al-Ahly, Egypte),Nabil Donga (Pyramids, Egypte), Imam Ashour (Zamalek, Egypte), Amr Al-Sulayya (Al-Ahly, Egypte), Mohamed Elneny (Arsenal, Angleterre), Mohamed Magdy Afsha (Al-Ahly, Egypte).

Forwards: Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), Ahmed Sayed Zizou (Zamalek, Egypte), Mostafa Mohamed (Galatasaray, Turquie), Marwan Hamdi (Smouha, Egypte), Omar Marmoush (Stuttgart, Allemagne), Mahmoud Hassan Trezeguet (Bashak Shaher, Turquie)