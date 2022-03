Cameroun: Election du bureau de l'Assemblée Nationale - Hélas, trois fois hélas...

L'Union Pour Le Changement, ce groupe parlementaire dont on nous a annoncé la création à l'Assemblée nationale du Cameroun il ya quelques jours seulement, vient de rater avec fracas son premier test.

Il a suffit qu'un Nintcheu Jean Michel candidate au poste de PAN, challengeant ainsi "l'indeboulonnable" Cavaye pour que n'aie pas lieu l'acte d'union symbolique susceptible d'envoyer un signal pertinent à l'opinion publique nationale auquel l'on se serait attendus.

Il n'y avait pourtant aucun enjeu d'envergure car même par la sorcellerie, Nitcheu n'aurait jamais pu battre Cavaye vu le grand écart numérique entre le rdpc d'une part et ses accompagnateurs d'autre part. Tableau qui fait d'ailleurs de cette représentation de "l'opposition" un facteur purement décoratif.

L'union pompeusement dite pour le changement vient donc de lâcher sans sourciller l'un des siens sans se soucier de ni de l'impact sur l'image de son propre regroupement nouveau né, encore moins du poil de la bête qu'un tel désaveu d'un frère d'armes pouvait insuffler au pouvoir en place par ces temps de bras de fer entre le peuple misérable d'en bas et le rouleau compresseur dictatorial.

Et bien entendu, en face, le parti au pouvoir est resté fidèle à lui-même. Discipliné et défenseur de ses intérêts objectifs. J'ai bien dit ses "IN-TÉ-RÊTS OB-JEC-TIFS".

Entendez par là qu'en coulisses, beaucoup de députés Rdpc n'aiment pas la gueule de Cavaye. Mais lorsqu'il s'agit de resserrer les troupes face à "l'ennemi", ils ne se trompent jamais d'ennemis, encore moins d'enjeu.

Pire, que monsieur Nitcheu s'en soit sorti avec une seule voix, la sienne donc, alors même que le SDF, son parti politique, compte des députés à l'AN est la preuve de ce que, plutôt que des organisations politiques pour l'alternative, ce sont davantage des individus mus par leurs intérêts particuliers qui s'entrechoquent et s'entreneutralisent à l'AN, le tout au frais du contribuable. Le véritable enjeu étant de leurrer au maximum l'électorat aux fins de cumuler le nombre de mandats qui donnent droit à une retraite parlementaire dorée.

Le peuple, ses souffrances, ses déboires n'interviennent que comme des outils de propagandes conjoncturelles sans désir réel de sacrifice ultime pour repousser le régime jusqu'à ses derniers retranchements.

C'est à la lumière de telles incongruités, de telles légèretés, d'un tel manque d'épaisseur et d'altitude que nous nous devons de mesurer et d'apprécier à sa juste valeur le degré d'abnégation d'un parti politique comme le MRC qui mis le doigt dans la plaie en démontrant l'inoperationnalité de la voie institutionnelle en contexte, parceque viciée de bout en bout. Le Professeur Kamto et ses camarades en payent encore stoïquement le prix aujourd'hui.

C'est l'occasion pour moi de lui tirer mon chapeau pour avoir refusé de se plier à cette farce électorale de représentativité fantoche qu'on nous joue depuis le retour du multipartisme au Cameroun pendant les années de braise.

Et dire qu'il y en a qui me demandent encore aujourd'hui pourquoi j'ai jeté l'éponge. La raison principielle est pourtant là, tel le nez au milieu du visage, pour qui veut voir.

Quelle nausée...

But tomorrow is another day.