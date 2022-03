Egypte/Sénégal: Matchs Barrages Mondial 2022 Sénégal-Egypte - Les Lions en stage au Maroc dès lundi

Le sélectionneur national Aliou Cissé a publié, hier, la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation avec l'Egypte comptant pour le troisième et dernier tour des qualifications pour la Coupe du monde Qatar 2022 prévu les 25 et 29 mars prochain. Ce dernier a décidé de miser sur la continuité malgré les retours de Youssouf Sabaly et Bingourou Kamara.

On ne change pas une équipe qui gagne. Cette maxime, Aliou Cissé semble l'avoir bien comprise. Pour la double confrontation qui l'attend face à l'Egypte, sa victime en finale de coupe d'Afrique des nations (Can) au Cameroun, le sélectionneur a publié une liste de 26 joueurs. Tous les cadres sont présents, sans grande surprise. Chez les gardiens de but, Aliou Cissé a encore fait confiance au portier du Casa Sports, Alioune Badara Faty, et rappelé Bingourou Kamara pour compenser les forfaits de Séni Timothy Dieng et Alfred Gomis, blessés. Ils accompagneront l'indéboulonnable Edouard Mendy dans les cages. En défense, les habitués (Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Pape Abdou Cissé, entre autres) seront de la partie. Mais deux changements sont à noter : l'absence d'Ibrahima Mbaye qui paie son manque de temps de jeu à Bologne en Serie A italienne et le retour de Youssouf Sabaly, blessé juste avant la Can et redevenu compétitif.

Sont présents dans le milieu, Idrissa Gana Gueye, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, Pape Gueye. Joseph Lopy de son côté est blessé et forfait pour cette double confrontation. Le secteur offensif reste aussi inchangé avec la présence d'Ismaîla Sarr, un temps annoncé forfait, de Sadio Mané, de Famara Diédhiou, de Boulaye Dia, entre autres.

En regardant de près cette liste, on remarque que le sélectionneur ne veut pas trop chambouler son groupe même si tous ne bénéficient pas d'un temps de jeu conséquent. " Aujourd'hui, nous sommes face à deux échéances très importantes pour le football sénégalais. Cette double confrontation face à l'Egypte s'annonce rude et très difficile. Nous avons donc pensé que c'était pertinent de repartir sur les mêmes bases, d'être dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire, de ce que les joueurs ont accompli durant la dernière Coupe d'Afrique des nations. Nous continuons avec le même groupe à qui nous avons totale confiance en termes de compétence, bien sûr, mais aussi en termes d'attitude ", a expliqué Aliou Cissé, lors de sa conférence de presse, hier.

Par ailleurs, la double confrontation qui attend le Sénégal face à l'Egypte ne sera pas une partie de plaisir. Cette opposition sera agrémentée d'un parfum de revanche pour l'Egypte qui s'était inclinée en finale de la dernière Can face au Sénégal. Des retrouvailles épiques que redoute Aliou Cissé. " Une finale reste une finale. Nous avions joué une équipe égyptienne bien rodée. L'Egypte est une équipe très valeureuse, qui joue toujours avec ses qualités et qui n'est pas arrivée en finale par hasard. Le premier match au Caire sera très difficile. Nous aurons en face une équipe revancharde qui voudra aussi se qualifier au Mondial une deuxième fois de suite ", a-t-il averti. La Coupe du monde est la compétition la plus grande, la plus excitante et la plus extraordinaire en football et tous les grands joueurs ont envie de la jouer, rappelle le sélectionneur national. Le Sénégal aussi voudra être au rendez-vous, insiste-t-il. " Nous sommes champions d'Afrique mais les statistiques ne nous donnent pas favoris. A nous d'être motivés parce que c'est un autre contexte, une autre compétition et, en réalité, l'équipe du Sénégal est constituée pour aller en Coupe du monde. A nous de faire ce qu'il faut pour y aller. Nous avons énormément de respect et de considération pour cette équipe égyptienne parce que nous sommes conscients de ce qu'ils sont capables de faire ", rassure le sélectionneur national.

La concurrence au poste de latéral droit

Abondance de biens ne nuit pas et Aliou Cissé peut se frotter les mains pour avoir à sa disposition des latéraux performants. Une abondance qui peut être source de problème, mais le sélectionneur ne le voit pas de cet œil. " Je trouve que c'est très bien d'avoir Youssouf Sabaly et Bouna Sarr. Ce sont deux très bons défenseurs avec énormément de qualités. C'est très important de pouvoir doubler les postes et cette concurrence sera là comme avec les autres postes " note le coach des " Lions ". Bouna Sarr dit-il, a cette faculté de pouvoir jouer plus haut sur le terrain et... c'est d'ailleurs ce qu'il fait avec le Bayern Munich. " Youssouf Sabaly aussi a déjà fait ses preuves et il fait partie de l'histoire de cette équipe nationale. Il est redevenu compétitif et c'est très normal qu'il fasse son retour au sein de la Tanière. Il a les qualités intrinsèques d'un défenseur. C'est un problème de riche, et moi, je préfère de loin cette situation plutôt que d'avoir des joueurs en méforme ou blessés. Le Sénégal doit continuer à se renforcer. Mais ce qui est sûr, c'est que nous aurons une équipe compétitive et des joueurs compétitifs ".

Aliou Cissé a, par ailleurs, exprimé toute sa joie par rapport au nouveau stade Me Abdoulaye Wade, inauguré en grande pompe, le mois dernier, par le Président de la République, Macky Sall. " C'est un stade extraordinaire et il faut en remercier les concepteurs. C'est un stade magnifique et nous sommes heureux et fiers de l'avoir. Nous avons pendant longtemps rêvé d'avoir ce magnifique bijou et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'y être. Nous nous battons pour le football africain et je me réjouis que le Sénégal en fasse la démonstration avec ce stade " déclare-t-il. Et d'ajouter : " C'est un stade où, effectivement, nous allons sentir une certaine pression parce que ce sera la première fois. Mais nous avons l'habitude de jouer dans des stades que nous ne connaissons pas forcément. C'est un nouveau stade, il va nous falloir prendre nos marques mais nous sommes des professionnels. Je pense qu'il y aura une foule monstre lors de ce match ".

M. L. DIOP

Stage de préparation au Maroc

La Tanière va établir son camp de base à Marrakech, au Maroc. Les officiels et membres du staff technique prendront les airs dans la nuit du samedi au dimanche 20 mars. Les joueurs, engagés en championnat le week-end, seront normalement sur place lundi prochain, à 15 heures, coïncidant avec le début du regroupement. Une première séance est programmée le même jour à 19 heures. Les " Lions " vont ensuite s'entraîner mardi et mercredi avant de rallier la capitale Egyptienne jeudi matin. Dans l'après-midi, Sadio Mané et ses partenaires fouleront la pelouse du stade international du Caire pour une dernière séance avant le match prévu le lendemain dans la même enceinte. Les " Lions " quitteront l'Egypte juste après la fin du premier acte.

M. L. DIOP

Liste des 26 Lions convoqués pour la double confrontation avec l'Egypte :

Gardiens (3) : Edouard Mendy (Chelsea, Ang), Bingourou Kamara (Royal Charleroi SC, Bel), Alioune Badara Faty (Casa Sports, Sen).

Défenseurs (8) : Bouna Sarr (Bayern Munich, All), Saliou Ciss (Nancy, Fra), Kalidou Koulibaly (Naples, Ita), Pape Abdou Cissé (Olympiakos, Gre), Abdou Lakhat Diallo (Paris Saint-Germain, Fra), Youssouf Sabaly (Bétis Séville, Esp), Abdoulaye Seck (Royal Antwerp Fc, Bel), Fodé Ballo Touré (Milan AC, Ita).

Milieux de terrains (7) : Pape Matar Sarr (Metz, Fra), Pape Alassane Gueye (Olympique de Marseille, Fra), Nampalys Mendy (Leicester City, Ang), Idrissa Gana Gueye (Paris Saint-Germain, Fra), Moustapha Name (Paris Fc, Fra), Mamadou Loum Ndiaye (Alaves, Esp), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Ang).

Attaquants (8) : Sadio Mané (Liverpool, Ang), Ismaila Sarr (Watford, Ang), Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (Olympique de Marseille, Fra), Keita Balde Diao (Cagliari, Ita), Habib Diallo (Strasbourg, Fra), Boulaye Dia (Villareal, Esp), Famara Diédhiou (Alanyaspor, Tur), Mame Baba Thiam (Kayserispor, Tur).