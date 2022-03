Maroc: Safi - Le CPDH approuve une série de projets au titre de l'année 2022

Safi — Le Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) de Safi a approuvé, récemment, une série de projets dans le cadre des différents programmes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l'année 2022.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province, Lahoucine Chaynane, a été également l'occasion de dresser le bilan de la mise en œuvre des projets programmés dans le cadre de ce chantier d'envergure durant la période 2019-2021.

Au cours de ces trois années, précise la même source, 10 projets d'une valeur de 5,52 millions de dirhams (MDH) ont été exécutés dans le cadre du programme de rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base.

Ces projets ont porté sur l'acquisition d'une unité médicale mobile, de deux ambulances équipées et la construction d'une Maternité, outre la programmation de l'achat de trois autres ambulances et d'une unité mobile pour transporter le matériel de vaccination ainsi que la réalisation de la route menant au lycée collégial Ouled Salman.

Concernant le programme relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, 69 projets, d'un coût global de 28,32 MDH, ont été validés. Ils prévoient la création de deux Centres de transfusion sanguine à Jamaât Shim et Hrara et l'équipement du Centre de transfusion sanguine à l'hôpital Mohammed V, outre des actions en faveur des personnes âgées sans revenus, celles souffrant de troubles mentaux, les enfants en situation de rue, les femmes en situation difficile et les personnes à besoins spécifiques, à travers la création et l'équipement de la maison d'accueil des personnes âgées et de celle de bienfaisance, ainsi que la réhabilitation et l'équipement de certains centres sociaux dédiés aux femmes en situation difficile et des enfants autistes ou abandonnés sur l'ensemble du territoire de la province.

Il a été aussi procédé à la création d'un Centre pour personnes handicapées à Sidi Tiji, d'un Centre d'addictologie à Safi et d'un Centre social multidisciplinaire à Moul El Bergui, en plus de la contribution de l'INDH au fonctionnement des établissements de la protection sociale afin d'assurer la continuité et la qualité des services fournis par ces structures.

Pour ce qui est du programme relatif à l'amélioration des revenus et à l'inclusion économique des jeunes, le nombre de projets proposés par les associations prestataires de services s'élève à 125 au profit de 137 jeunes (hommes et femmes), pour une enveloppe budgétaire de 17,48 MDH.

S'agissant du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes, 180 unités d'enseignement préscolaire ont été créées durant les années 2019, 2020 et 2021 en milieu rural dans les différentes communes de la province, avec un investissement de 45,54 MDH (3.600 enfants bénéficiaires).

Selon la même source, la construction de 82 unités du préscolaire a été également programmée en 2022, portant à 262 le nombre total des unités créées durant les quatre premières années de la phase III de l'INDH, alors que le nombre des enfants bénéficiaires atteindra 5.240.

Dans le volet inhérent à l'appui à la santé de la mère et de l'enfant, les projets programmés ou exécutés dans le cadre de ce programme ont atteint 35 pour un coût global de 12,43 MDH.

Dans le domaine du soutien à la scolarisation, 52 projets (26,21 MDH) ont été programmés en vue de lutter contre la déperdition scolaire, à travers la création, la réhabilitation et l'équipement de Dour Talib et Taliba, le renforcement de la flotte de transport scolaire, avec l'acquisition de 27 nouveaux véhicules et l'amélioration de la santé scolaire par le biais d'achat d'équipements audiovisuels au profit des élèves issus du monde rural, tout en procédant au lancement du programme de soutien scolaire au profit de 3.636 apprenants en milieu rural.

Par ailleurs, le CPDH a, au cours de cette réunion, approuvé 7 projets, d'une valeur de près de 4,95 MDH, dans le cadre du programme relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité.

S'agissant de l'axe se rapportant à la création de Centres sociaux, un seul projet (3 MDH) a été validé, outre l'octroi de subventions pour le soutien du fonctionnement des établissements de protection sociale à travers 11 projets (1,41 MDH).

Concernant l'amélioration du revenu et l'inclusion économique, il a été procédé à l'approbation de 17 projets en faveur des jeunes porteurs des projets, dont 15 ont été validés et deux dont la durée d'accompagnement a été prolongée.

Pour ce qui est du programme d'impulsion du capital humain des générations montantes, le CPDH a approuvé la création de 82 unités de l'enseignement préscolaire (17 MDH) en milieu rural, ainsi que des subventions de 2,06 MDH pour la gestion durant six mois de l'année scolaire 2022/2023 de 73 unités créés en 2020, et de 1,375 MDH pour la gestion de 25 unités construites en 2019.

Le Comité Provincial du Développement Humain de Safi a, d'autre part, validé 11 projets (4,65 MDH) pour le soutien de la santé de la mère et de l'enfant et 22 projets (12,48 MDH) pour l'appui à la scolarisation.