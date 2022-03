Maroc: La position espagnole augure d'une nouvelle ère dans le traitement de la question du Sahara marocain

Guelmim — La nouvelle position espagnole concernant la question du Sahara marocain, exprimée dans le message adressé par le chef du gouvernement espagnol à SM le Roi Mohammed VI, augure d'une nouvelle ère positive dans le traitement de ce dossier, a estimé le politologue Boubker Ounghir.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ounghir a relevé que trois éléments essentiels ont contribué à cette nouvelle position espagnole qui représente une évolution majeure dans la politique étrangère ibérique.

Le premier, explique le politologue, est relatif aux grands succès réalisés par la diplomatie Royale au niveau mondial et qui renforcent le poids et la stature du Maroc dans les foras internationaux et auprès des capitales du monde entier, ajoutant que le second élément se rapporte à la conviction du nouveau gouvernement espagnol que le Maroc est un pays stratégiquement indispensable pour la paix, la stabilité et la prospérité économique de l'Espagne.

Le troisième élément, quant à lui, se rapporte au fait que le Maroc, grâce à ses relations diplomatiques solides avec les Etats-Unis et l'Union européenne et par la force de sa politique réussie, a cumulé les grands partenaires économiques, notamment que le Royaume est désormais porteurs d'atouts stratégiques importants notamment en matière de gestion migratoire et de coopération sécuritaire, a-t-il fait remarquer.