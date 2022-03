Maroc: "Les attitudes de Rabat réussissent à la politique extérieure du Maroc" (Quid.ma)

Rabat — Le glissement vertueux que vient d'opérer la position espagnole quant à l'initiative marocaine d'autonomie fait constater à ce stade que "les attitudes de Rabat réussissent à la politique extérieure du Maroc, exécutée par un appareil diplomatique rénové qu'il s'agisse de ses hommes et ou de sa façon de penser et de travailler", a souligné samedi, le journaliste Naïm Kamal.

Dans son article intitulé , "La nouvelle attitude espagnole, la base la moins improductive pour l'avenir", publiée sur le site d'information "Quid.ma", M. Kamal rappel que "très tôt après son accession au trône, SM le Roi Mohammed VI a rangé au placard la diplomatie de rupture pour s'ouvrir sur tous les partenariats possibles".

Ces partenariats ont été en direction des "pays du continent africain couronné par un retour remarqué à l'Union Africaine et celles des puissances, indépendamment de leur positionnement sur l'échiquier international, mais en fonction de ce qu'elles peuvent apporter au Maroc dans le cadre d'une coopération mutuellement fructueuse", a-t-il précisé.

Dans l'esprit comme dans la lettre de la diplomatie royale, poursuit le journaliste, cette "rupture avec la rupture" ne signifiait ni mollesse ni concession sur les fondamentaux, mais déployait de manière égale la coopération, le dialogue et la fermeté et reposait sur deux leviers à savoir la coopération Sud-Sud et la détermination, face aux pays du Nord, dans le respect de la souveraineté nationale.

Le journaliste rappelle, par ailleurs, que cette orientation est clairement déclinée dans les discours fondateurs d'Abidjan en 2014, "L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique", et de Ryad en 2016 où le Souverain a lancé cette question stridente : "Que veulent-ils de nous ?". Sans manquer de souligner que "le Maroc est libre dans ses décisions et ses choix et n'est la chasse gardée d'aucun pays", tout en restant, dans un équilibre subtile, "fidèle à ses engagements à l'égard de ses partenaires".

M. Kamal a en également fait remarquer que "quand au cours de l'année écoulée, Rabat avait ouvert de front deux crises avec Berlin et Madrid, (...) Certains, sur l'autre rive de la méditerranée avait appelé, non sans outrecuide néocoloniale, à la 'remettre à sa place', oubliant qu'une longue crise similaire avait été ouverte avec Paris en 2014, avec les résultats que l'on sait, ou encore que le Souverain n'avait pas hésité à ordonner la suspension en 2013 des manœuvres militaires Africain Lion quand sous Barack Obama, la représentation américaine à l'ONU avait été tentée de faire adopter une résolution peu amicale à l'égard du Maroc".

S'il y a un constat à faire à ce stade, martèle le journaliste, c'est que les attitudes de Rabat réussissent à la politique extérieure du Maroc, exécutée par un appareil diplomatique rénové qu'il s'agisse de ses hommes et ou de sa façon de penser et de travailler.

Outre les issues de ces multiples crises, en témoignent l'ouverture de consulats de pays importants dans les villes du Sahara, la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur ces provinces et le dernier glissement vertueux que vient d'opérer la position espagnole, a-t-il ajouté.

Ce changement significatif représente l'aboutissement d'un dialogue que le Souverain a "suivi personnellement et directement", affirmant en même temps maintenir "résolument le cap [... ] de renforcer la foi et l'engagement déterminé des Marocains à défendre sans relâche la Patrie et ses intérêts supérieurs", note M. Kamal.

Sur la nouvelle position espagnole vis-à-vis de l'initiative marocain d'autonomie, le journaliste réaffirme que le coup d'envoi de cet échange est venu du Palais royal qui, dans un communiqué, faisait état d'un message à SM le Roi Mohammed VI, où son expéditeur, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, y "reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc" et précise qu'à ce titre, "l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend du Sahara".

Sur le même tempo, ajoute M. Kamal, le ministère des Affaires étrangères marocain indiquait dans un communiqué que "le Royaume du Maroc apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l'Espagne au sujet de la question du Sahara Marocain, contenus dans le message", annonçant la visite prochaine du chef de la diplomatie espagnole José Manuel Albares et évoquant une visite programmée pour plus tard de Pedro Sanchez qui, à son tour, affirmait dans un point de presse, (..) l'engagement du gouvernement de son pays à garantir "la souveraineté et l'intégrité territoriale" du Maroc.

Le ministre des Affaires étrangères espagnol, quant à lui, ne sera pas en reste, depuis Barcelone, en précisant qu'"aujourd'hui nous entamons une nouvelle phase des relations avec le Maroc et clôturons définitivement une crise avec un partenaire stratégique, a-t-il relevé.

Le journaliste estime en outre qu'il aura fallu une année de crise pour enfin entendre cette "harmonie", n'eut été qu'on a eu en réalité besoin de près d'un demi-siècle pour arriver à un respect partiel des accords de Madrid de novembre 1975, imparfaits il est vrai, mais que le cours de l'histoire s'est chargé de corriger.

Il a également rappelé que si Rabat en avait pour sa part respecté à la lettre les clauses, "on ne peut dire autant de Madrid", ajoutant que l'heure n'est pas aux réminiscences et aux récriminations, mais plutôt se réjouir de ce que le royaume d'Espagne ait enfin considéré qu'il était temps de substituer au langage du passé celui de l'avenir.

Selon M. Kamal, il n'est, certes, pas anodin que le Premier ministre espagnol de souligner dans son message au Souverain que "l'Espagne agira avec la transparence absolue qui correspond à un grand ami et allié [et] tiendra toujours ses engagements et sa parole", notant que c'est un bon point de départ en espérant que Rabat n'aura pas l'occasion de le lui rappeler, mais ne s'en privera pas le cas échéant.

Et pour paraphraser Pedro Sanchez, dénote le journaliste, la nouvelle attitude espagnole, en deçà d'une reconnaissance franche et sans fioritures de la marocanité du Sahara, est "la base la moins improductive pour se lancer dans la reconstruction de relations entre les deux pays sur des fondements rénovés, relevant à cet effet qu'un effort reste à faire".

Pour expliquer ces évolutions, M. Kamal disserte sur les bouleversements géopolitiques que vit le monde, relevés par ailleurs par SM le Roi Mohammed VI lorsque dans son discours à l'occasion du 20 août 2021, il a spécifié que "quelques pays, notamment des pays européens [... ] ne veulent pas admettre que les règles du jeu ont changé".

Mais concrètement ces évolutions sont dues essentiellement à une action de longue haleine et à une modification des paradigmes diplomatiques marocains sans pour autant induire un changement d'orientation politique et stratégique, a-t-il conclu.