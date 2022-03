Afrique: Mondial 2022 - L'ascension de Vital Nsimba, de retour avec les Léopards pour défier le Maroc

Joueur essentiel du Clermont Foot, Vital Nsimba est convoqué par Hector Cuper pour la double confrontation avec le Maroc en barrages de la Coupe du monde 2022 (25-29 mars). Il n'a plus joué pour la RDC depuis 2016. Pour RFI, le défenseur évoque son retour, ces deux rendez-vous cruciaux, le rêve d'envoyer la RDC au Mondial au Qatar et son évolution.

Octobre 2016 : lors d'un match amical face au Kenya, Florent Ibenge offre à Vital Nsimba ses premières minutes de jeu sous le maillot de la République démocratique du Congo. Il n'y en aura pas d'autres sous Ibenge, le joueur ne quittant pas le banc des remplaçants lors de ses quelques convocations en 2016 et 2017. Mais le compteur va peut-être repartir en ce mois de mars 2022.

Hector Cuper, le sélectionneur des Léopards, a coché le nom de Vital Nsimba sur sa liste pour les barrages de la prochaine Coupe du monde. " Je ressens de la fierté. J'ai vraiment envie de rendre au sélectionneur la confiance qu'il me donne. J'espère avoir l'occasion de démontrer qu'il a fait le bon choix ", confie le Clermontois au micro de RFI, dimanche 20 mars, à la veille de rejoindre la sélection.

" Les Marocains sont favoris, mais on est là pour contredire ce statut "

La route pour le Qatar passe par le Maroc. Pour obtenir sa qualification, la RDC doit dompter les Lions de l'Atlas en barrages (aller à Kinshasa le 25 mars, retour à Casablanca le 29 mars). " C'est une des grandes nations d'Afrique, un adversaire de haut standing ", prévient Vital Nsimba, qui s'attend à " des matches compliqués ". " Ce sera très serré ", présage-t-il.

" Je pense que le Maroc est favori. On le voit au classement Fifa, ils sont devant nous (24e rang contre 66e rang, ndlr). Les Marocains ont l'habitude, ils ont participé à la dernière Coupe du monde. On peut dire qu'ils sont favoris, mais on est là, justement, pour contredire ce statut (rires). On va tout faire pour ", promet le Léopard.

L'unique qualification de la RDC pour la phase finale d'une Coupe du monde remonte à 1974, à l'époque où le pays était encore connu sous le nom de Zaïre. Voir les Léopards en fin d'année parmi les 32 nations qualifiées serait " quelque chose d'incroyable pour le peuple congolais ", assure Vital Nsimba avec détermination.

Passage réussi en Ligue 1

Désormais âgé de 28 ans, le latéral gauche a bien changé en cinq ans et demi : " J'ai beaucoup mûri depuis la dernière fois où je suis parti en sélection. Je ne suis plus la même personne, j'ai pris énormément d'expérience entretemps. " L'époque du National et de la Ligue 2 avec Bourg-en-Bresse est derrière lui.

Aujourd'hui, il évolue en Ligue 1, sous les couleurs du promu Clermont, avec une certaine réussite. Lui-même admet " un bon début pour une première année en Ligue 1 ". Vital Nsimba est le deuxième joueur le plus utilisé de l'effectif auvergnat et n'a manqué qu'un seul match depuis le début de la saison, pour cause de blessure. Son retour au sein de la tanière des Léopards sonne comme une récompense :

" Je me suis toujours dit qu'à partir du moment où je joue et suis performant en Ligue 1, tôt ou tard, les portes de la sélection s'ouvriraient. J'avais toujours cette idée en tête. Participer à la Coupe du monde, peut-être pas, mais en tout cas de retourner en sélection. J'y pensais fortement, ça faisait partie de mes objectifs. " Objectif accompli pour un garçon " très ambitieux " et convaincu qu'il peut " faire encore mieux ".

Première manche déterminante à Kinshasa

Un printemps intense s'ouvre pour Vital Nsimba et ses coéquipiers, entre la course à la Coupe du monde avec la RDC et la course au maintien avec Clermont. Deux objectifs importants qui n'empêchent pas le défenseur d'avoir de l'appétit. " L'idéal, c'est d'avoir les deux ! ", rigole-t-il.

Le défi commence vendredi 25 mars à Kinshasa face au Maroc de Vahid Halilhodzic. Vital Nsimba a hâte, même si les tribunes seront dégarnies. La Confédération africaine de football a accepté que le match aller se déroule au Stade des Martyrs mais n'ouvre l'accès que pour les 25 000 places rénovées, soit 30% de la capacité de l'enceinte.

" C'est dommage, parce qu'on sait que quand le Stade des Martyrs est plein, c'est le feu ! Cette ambiance particulière peut terrasser les adversaires. Mais même s'il y a une jauge, ça va quand même pousser. Il y aura une ambiance extraordinaire ", prévoit Vital Nsimba.