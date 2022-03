Cameroun: Conseil national de la communication - Sylvestre Ngouchinghe mord la poussière devant 02 journalistes

Sylvestre NGOUCHINGHE, propriétaire de la société CONGELCAM S.A, l'une des plus grosses fortunes du Cameroun et d'Afrique francophone selon Forbes, mord la poussière face à deux journalistes de son pays.

En effet, le le patron de Congelcam a porté plainte auprès du Conseil national de la communication ( CNC), contre l'organe de presse écrite dénommé " La Voix Des Décideurs", notamment Marcien ESSIMI son directeur de publication, ainsi que le journaliste Eric Martial NDJOMO EMBANG.

En effet, nous apprend un extrait du communiqué du CNC sur différentes affaires statuées il y a deux jours, notamment les plaintes des personnes physiques ou morales contre des journalistes, que "le plaignant a saisi le Conseil, suite à la publication dans le numéro 085 de l'organe susnommé d'accusations présumées non fondées, de porter atteinte à son honorabilité et à l'image de la société CONGELCAM S.A, l'impliquant dans des malversations diverses à caractère juridique et fiscal, dans le cadre de son entreprise", peut-on lire dans le communiqué signé du président du CNC, Joe EBOKENG KALABUBSE, ancien journaliste à la Crtv, le média audiovisuel gouvernemental camerounais.

Et de poursuivre que " Le Conseil, après n'avoir retenu aucun grief contre le journal en cause, eu égard aux exigences professionnelles d'investigation, d'équilibre et de traitement de l'information portée à la connexion du public, a décidé de prononcer un non-lieu à suivre, mettant un terme à la procédure initiée par Monsieur NGOUCHINGHE SYLVESTRE et la société CONGELCAM S.A contre La Voix Des Décideurs."

Sénateur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Sylvestre NGOUCHINGHE l'une des plus grosses fortunes d'Afrique francophone, mord la poussière face à deux journalistes d'un organe de presse dit mineur.