Tunisie: Benziane en visite en Tunisie pour "renforcer la coopération scientifique et universitaire entre les deux pays"

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, effectue à partir de ce dimanche une visite de deux jours en Tunisie, en vue de "renforcer la coopération scientifique et universitaire entre les deux pays", indique un communiqué du ministère.

"A l'invitation de son homologue tunisien, le Pr Moncef Boukhtir, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Abdelbaki Benziane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, effectuera à compter d'aujourd'hui dimanche 20 mars 2022, une visite officielle de deux (02) jours en Tunisie, à la tête d'une importante délégation composée de hauts fonctionnaires de son département ministériel et de chefs d'établissements universitaires", précise la même source.

Au cours de cette visite, M. Benziane aura des entretiens avec son homologue tunisien, en vue d'"étudier les voies et moyens de renforcer la coopération scientifique et universitaire algéro-tunisienne".

Il co-présidera, avec le ministre tunisien, le lancement des travaux de la conférence algéro-tunisienne des universités et l'enceinte de coopération frontalière 5+5 pour asseoir une nouvelle vision de la coopération, précise la même source, ajoutant qu'il procèdera au lancement des 25 projets de recherche et de 6 laboratoires d'excellence, sélectionnés par le Comite mixte scientifique algéro-tunisien.

Outre la visite d'institutions tunisiennes, une rencontre est prévue entre M. Benziane et le directeur général de l'ALECSO, M. Mohamed Ould Amar, avec lequel il procédera à la signature d'une "convention de coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences à l'effet de donner une nouvelle impulsion entre les deux parties".