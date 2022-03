Sahara Occidental: La position espagnole œuvrera pour un avenir plus prometteur entre les deux pays (universitaire)

Marrakech — La nouvelle position de l'Espagne sur la question du Sahara marocain est réaliste, d'autant plus qu'elle œuvrera pour un avenir plus prometteur entre les deux pays, a souligné le professeur Abderrahman Belgourch, Président du Centre des Etudes et de Recherches en Géopolitique et en Sécurité (CERGS), relevant de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales (FSJES) de Marrakech.

"Cette position dorénavant affirmée par l'Espagne constitue une attitude responsable et solidaire avec la cause nationale du Royaume et contribuera à fermer la parenthèse de la brouille diplomatique survenue par le passé entre les deux pays voisins", a relevé cet universitaire dans une déclaration à la MAP.

"Cette position espagnole est une décision encourageante pour les relations diplomatiques, économiques ou encore sécuritaires entre les deux pays, car l'Espagne est un pays qui compte pour le Royaume et le Maroc compte tout autant pour l'Espagne", a-t-il ajouté.

Et de poursuivre que la densité des échanges économiques doit être équivalente à celle des échanges politiques, tout en s'inscrivant dans une relation de franchise et de transparence, de respect mutuel des intérêts et de coopération profitable aux deux pays.

Dans une lettre adressée à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Président du Gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, assure que l'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend, tout en soulignant qu'il "reconnait l'importance de la question du Sahara pour le Maroc".

Dans cette lettre, M. Pedro Sanchez rappelle ainsi la primauté du plan d'autonomie pour résoudre le conflit du Sahara marocain.