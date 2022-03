Congo-Kinshasa: Affaire 400.000 dollars du Tournoi interscolaire panafricain - Tirs à balles réelles entre Tony Mwaba et Alingete

Après le feuilleton sulfureux de 16 millions de dollars américains destinés aux primes des organisateurs et correcteurs du Tenafep (Test National de Fin d'Etudes Primaires), qui avait sérieusement empoisonné les relations entre les deux personnalités l'année dernière, la guerre est de nouveau ouverte entre Tony Mwaba, ministre de l'EPST (Enseignement Primaire, Secondaire et Technique), et Jules Alingete, le numéro un de l'IGF (Inspection Générale des Finances).

Cette fois, l'affaire tourne autour d'une cagnotte de 400.000 dollars américains qui auraient été débloqués par le gouvernement pour l'organisation, au mois de février dernier à Kinshasa, de la phase finale du Tournoi Interscolaire Panafricain de football.

Alors que l'IGF accuse le cabinet de l'ESPT d'avoir tripatouillé les pièces justificatives (factures) des dépenses effectuées, le cabinet ministériel de son côté se plaint d'être victime d'un acharnement de la part de celle qui passe pour la " sentinelle " des fonds publics.

Dans les communiqué et contre-communiqué remis le week-end dernier aux médias, les deux protagonistes, Tony Mwaba et Jules Alingete, se sont tirés dessus à balles réelles et à visages découverts. Si le cabinet de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique exige que l'IGF se dessaisisse du dossier au profit des instances judiciaires compétentes présumées neutres, à savoir un des parquets de la ville de Kinshasa, l'IGF de son côté persiste et signe qu'il y a une flottée de pilleurs "recidivistes" en plus, des derniers publics du côté de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, qu'il faut absolument mettre hors d'état de nuire. La tension est montée à tel point que les observateurs suggèrent que la justice se saisisse effectivement du dossier pour fixer rapidement l'opinion.