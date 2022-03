Cote d'Ivoire: " Bonjour Paris 2022 " - " Boss plus " mobilise la diaspora ivoirienne autour de l'événement

La 22ème édition de l'émission humoristique " Bonjour Paris 2022 ", produite et diffusée par la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) a eu lieu en grande pompe, le samedi 19 mars 2022, à la Maison de la mutualité Rue Saint- Victor 75005 Paris.

L'étape de " Bonjour tour 2022 " à Paris constitue l'apothéose de cet événement, une émission humoristique qui vient de se hisser dans un autre registre plus important. Il faut surtout retenir que derrière ce grand succès de Bonjour Paris 2022 se tient la structure Boss Plus qui a tout mis en œuvre pour ce show de grande envergure.

Plus de 2000 personnes issues en grande majorité de la communauté Africaine (ivoirienne, camerounaise, sénégalaise, congolaise ...) étaient ainsi réunis pour un spectacle à guichet fermé. Et des humoristes et non des moindres comme Gohou Michel, Digbeu Cravate, Le Magnifique, Ramatoulaye, Agalawal, Papitou, Willy Dumbo, Prissy La Degammeuse et bien d'autres artiste ont gratifié d'un spectacle à la dimension de leur notoriété et ceux-là, à la grande satisfaction d'un publique heureux que l'ambassade de Côte d'Ivoire en France ait réussi ce pari. Pari de réaliser ce show dans une salle aussi importante et prestigieuse que celle la Maison de la mutualité Rue Saint- Victor 75005 Paris.