Afrique: Journée internationale de la Francophonie - Le français à l'épreuve des contingences

La langue est un outil dynamique. Le français n'est pas en reste, surtout sous nos cieux où il est logiquement créolisé avec nos langues maternelles. Même avec son caractère de langue officielle, il est très charrié dans l'espace et souffre d'une maîtrise trop douteuse. Cependant, malgré toutes les diatribes, il est parti pour rester dans nos mœurs.

Aujourd'hui, dimanche, démarrent les activités de la Quinzaine de la Francophonie. Comme un pied de nez, la veille, le français subissait une lapidation fougueuse sur le réseau social Facebook. La faute à des ... fautes de grammaire et d'orthographe commises par le Maire de la Ville de Ziguinchor sur une note de service publiée. Certains internautes biffaient les fautes tout en faisant remarquer que, en tant qu'autorité administrative, Ousmane Sonko devrait faire preuve de plus de rigueur et de maîtrise du français. Ses affidés répondaient, en revanche, que ces correcteurs ne sont que des " complexés " qui ont encore du mal à redresser l'échine devant l'impérialisme français et dans l'assimilation. La polémique sentait le relent politicien, mais révèle tout le mal que certains pensent diversement de la langue française de nos jours.

Chez bon nombre de néo-nationalistes et autres pourfendeurs de " l'oppression idéologique et économique de la France ", la langue française se voit par rapport à l'ancien colonisateur. De plus, elle n'est pas notre langue maternelle. Ainsi, ces personnes ne se gênent-elles pas à penser qu'il ne faille absolument pas autant de rigueur et d'application pour la parler sous nos tropiques. " Maintenant, on parle une langue en cherchant à gagner du temps. Le souci majeur est de voir son message vite reçu et vite compris. De plus, ce souci de respecter les rigueurs académiques alourdit la discussion et ne correspond pas au rythme urbain. Dans ce cadre d'ailleurs, je ne sais pas si on peut vraiment parler de fautes. On utilise plutôt le français pour traduire nos langues ", fait observer Amath Cissé, juriste de formation et gérant de magasin électroménager, qui parle de la créolisation du français sans la nommer.

Abdoulaye Racine Senghor semble défendre ce principe. Selon l'enseignant et critique littéraire, ceci n'est pas sans mal et constitue même l'esprit de la Francophonie. Il fait remarquer que quand une langue en rencontre une autre, il y a des interférences. " C'est cela le créole. C'est normal que chaque pays ait son propre français. Le Sénégal ne saurait être en reste. Le wolof lui-même est parlé différemment chez le Saint-Louisien et chez le Saloum-Saloum, car ils ne sont pas du même environnement. Dans celui du Saloum, on retrouve le pulaar et du mandinka ", fait remarquer Racine Senghor, qui décèle en cela une richesse.

Maintenant, dit-il, il comprend cette propension à tirer les fautes par le fait que les Sénégalais aient le français à l'école avec le syllabaire et la grammaire. Ainsi sommes-nous prompts à être attentifs à celui qui respecte la propriété des mots et la syntaxe. Toutefois, ceux qui l'ont appris hors de l'école le parlent avec la liberté totale. " Les deux ne devraient pas être en conflit car, en vérité, ils s'enrichissent mutuellement et cela donne ce que Léopold Sédar Senghor appelait un arc-en-ciel magnifique où nous avons toutes les saveurs particulières dans une langue que nous partageons ", éclaire Racine Senghor. Sur l'affaire de la note administrative, il estime que Ousmane Sonko, en tant que produit de l'Ena et de la haute administration, comprend parfaitement les règles. Après, il y a peut-être une errance.

Imaginaire

De toute façon, Amath Cissé considère qu'il ne saurait se soustraire à ces contorsions du français. Il signifie que son imaginaire ne peut se traduire qu'en pulaar. Ainsi, il ne peut utiliser le français que comme langue de travail et s'en passe d'ailleurs allègrement quand son interlocuteur parle le pulaar ou le wolof. Même certains estampillés intellectuels se buttent à cet écran de verre. Dans l'entretien qu'il nous avait accordé le week-end dernier, Boubacar Boris Diop défendait le même point. " Quand je me suis mis à écrire en wolof, j'ai nettement senti la différence. Quand j'écris en français dans une société où personne ne parle réellement français, c'est une distorsion pour l'écrivain que je suis. C'est une grande divergence (... ) qui affaiblit finalement le texte ", affirmait-il. Le journaliste et écrivain fustigeait d'ailleurs que l'élite s'entête à surutiliser le français à un peuple qui ne comprend pas et ne s'approprie pas le discours émis.

Aboubacar Demba Cissoko évoque le taux officiel d'alphabétisation à 72% avant de signifier que c'est loin de la réalité du taux de pénétration. " Ce pourcentage ne se vérifie ni dans les conversations, ni dans la vie quotidienne, ni dans le marché, ni dans la rue. Dans le cercle culturel et à l'école, le constat reste le même. Même dans l'administration, l'agent public auquel on fait face répond en wolof même si on l'interpelle en français. Le français est toujours la langue officielle, mais il y a nettement un décalage ", note l'agencier et journaliste culturel, qui ajoute que même l'enseignant parle maintenant wolof à l'élève.

Retournement

Les médias, à s'y méprendre, sont un facteur de ce retournement. Aboubacar Demba Kibili Cissoko soutient qu'il y a 20 ans, le français demeurait l'une des principales langues dans les médias, surtout audiovisuels. " La tendance est complètement inversée. Ce sont les langues nationales qui sont maintenant principalement parlées, surtout le wolof. C'est le cas dans les éditions d'informations, les émissions radio interactives, les débats de société, etc. C'est justement pour que le message soit mieux perçu ", distingue le journaliste. De quoi réjouir Boubacar Boris Diop qui défend l'utilisation et la littérature des langues nationales pour se départir de l'aliénation.

Seulement, le chantier reste vaste. Pour Abdoulaye Racine Senghor, il faut faire le même effort de correction et d'enseignement à l'école en faveur des langues nationales, le wolof notamment. " Je regrette beaucoup en écoutant le wolof à la radio, en entendant les Sénégalais le parler, en lisant les publicités, entre autres. On se rend compte qu'on parle un tiers de wolof et deux tiers de français. Un Français n'aura pas beaucoup de mal à saisir notre wolof. C'est cela qu'il faut corriger. Il faut exiger la même rigueur ", requiert l'enseignant et critique littéraire. Il soutient que, pour le wolof comme pour le français et quelque autre langue, il faut de la rigueur et de la maîtrise. Tout ceci l'amène à dire que le français n'est pas prêt de quitter nos tropiques. Même Amath Cissé le pragmatique est du même avis.