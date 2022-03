Cote d'Ivoire: Sport/santé - Plus de 1000 personnes ont pris part à une randonnée au stade Robert Champroux

La Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du bien-être pour tous (Firape) a organisé une randonnée au stade Robert Champroux à Marcory (Abidjan), le samedi 19 mars 2022. Elle a réuni plus de 1000 personnes. Cette rencontre a été rehaussée par la présence du ministre de la Promotion des sports et du Développement de l'économie sportive, Danho Paulin Claude.

Cette activité avait pour objectif de sensibiliser la population aux bienfaits du sport sur sa santé et surtout la nécessité pour tous de prendre une part active pour assurer et maintenir sa santé au quotidien.

Ainsi, débutée par un fitness au stade Robert Champroux, la randonnée s'est poursuivie à la sortie du boulevard Valérie Giscard d'Estaing de Marcory, en passant par la pharmacie saint François pour prendre fin au départ initial par des remises de médailles aux trois premiers de chaque catégorie.

Trois groupes ont constitué cette randonnée. Il s'agit, entre autres, des seniors dont l'âge varie entre 20 à 34 ans, des vétérans entre 35 ans et plus, et mixte (tous âges confondus). 10 km pour les seniors et les vétérans, et 5 km pour le mixte.

Le sport, c'est la santé, c'est la vie

A cette occasion, Essan Marie-Laure, présidente de la Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre et du bien-être pour tous, a indiqué que le but de cette marche est l'engagement de la fédération en faveur des personnes, notamment les femmes à maintenir leur santé par le biais du sport.

Elle vise également à montrer à tous que le sport, c'est la santé et la vie, et surtout encourager celles qui ne le pratiquent pas à faire des exercices physiques.

La première responsable de la fédération a toutefois réitéré ses remerciements aux autorités et partenaires pour leur détermination et engagement pour la réussite de l'événement. " Je salue la détermination et le sens du devoir de nos partenaires qui ont fait preuve d'un engagement sans faille pour la réussite cet évènement ", s'est-elle félicitée.