Sénégal: Sonke Siemon, Ambassadeur d'Allemagne à Dakar - " Nous comptons beaucoup sur le leadership du Sénégal "

interview

L'Ambassadeur d'Allemagne au Sénégal, Son Excellence Sonke Siemon, se félicite de la qualité des relations entre les deux pays. Il affiche aussi son optimisme quant à l'accélération de la coopération bilatérale au lendemain de la visite du Président allemand Steinmeier. Avec un appui budgétaire qui a quintuplé ces dernières années, le diplomate indique que la coopération sera davantage axée sur le développement du secteur privé sénégalais.

Vous occupez, depuis le mois de juillet dernier, votre nouvelle fonction d'Ambassadeur au Sénégal. Quelle touche comptez-vous apporter ?

Les relations entre le Sénégal et l'Allemagne, déjà traditionnellement très bonnes, ont pris un nouvel élan ces dernières années. Le départ de la Chancelière Angela Merkel, en décembre dernier, n'a pas ralenti cet élan. Depuis la récente prise de fonction du nouveau Gouvernement allemand, le Chef de l'État sénégalais Macky Sall a déjà effectué un voyage en Allemagne, à Marburg. Il a rencontré le nouveau Chancelier Scholz à Bruxelles, au Sommet Union européenne-Union africaine en sa qualité de Président en exercice de l'Ua. Puis, notre Chef d'État, Frank-Walter Steinmeier, s'est rendu à Dakar pour une visite officielle, il y a à peine trois semaines. C'est un signal fort : le Sénégal et l'Allemagne vont continuer à entretenir des relations privilégiées au plus haut niveau.

Pouvez-vous revenir sur l'importance de la visite du Président allemand au Sénégal au lendemain de sa réélection ?

Cette visite officielle est la suite logique de ce que je viens de dire. Elle symbolise l'étroitesse des relations entre nos deux pays. Nous partageons des intérêts multiples. Par exemple, dans la sous-région où nous comptons beaucoup sur le leadership du Sénégal et du Président Macky Sall. Nos deux pays apportent aussi une contribution forte à la Minusma. Par conséquent, lors du dernier voyage du Président Steinmeier à Dakar, les deux Chefs d'État ont abordé la situation dans la sous-région mais aussi d'autres sujets d'actualité politique comme le dernier Sommet Ue-Ua et la crise en Ukraine.

Ils ont exprimé leur volonté de renforcer les relations culturelles et économiques entre nos deux pays. Le Président était accompagné par une délégation importante d'entrepreneurs. Ils ont eu le privilège de s'entretenir avec le Président Macky Sall, plusieurs Ministres et des entrepreneurs sénégalais. Le Président allemand a aussi visité le projet Madiba, le futur site de fabrication de vaccins basé à Diamniadio, et il a posé la première pierre du nouveau bâtiment de l'institut culturel allemand à Dakar, à savoir Goethe-Institut, qui va ouvrir ses portes l'année prochaine. Baaba Maal, grand musicien mondialement connu, a donné un concert en l'honneur du Président Steinmeier dans le jardin de la résidence.

Le Sénégal abrite un nombre important d'institutions politiques allemandes. Est-ce un signe du dynamisme de la coopération bilatérale ?

Avec cinq fondations politiques, le Service d'échange académique (Daad) et le Goethe-Institut, nous avons une forte présence au Sénégal dans les domaines politiques, culturels et universitaires. La pose de la première pierre du nouveau bâtiment du Goethe-Institut était un acte symbolique qui démontre notre volonté de pérenniser notre amitié avec le peuple sénégalais. Le bâtiment lui-même est symbolique, car la construction de l'architecte burkinabé Francis Kéré est une symbiose de matériaux et techniques traditionnels sénégalais avec un design urbain européen. Grâce à cette symbiose sénégalo-allemande, le futur Goethe-Institut disposera d'une durabilité écologique exemplaire.

On peut estimer qu'au lendemain de cette visite, des perspectives heureuses se dessinent entre l'Allemagne et le Sénégal dans le sens d'une consolidation de cette coopération ?

Notre coopération bilatérale est fondée sur le partenariat pour la réforme que nos deux Gouvernements ont conclu en 2019 avec à la base le " Compact avec l'Afrique ". Cette initiative a été lancée, en 2017, sous la présidence de l'Allemagne au G20. Ce partenariat qui engage 12 pays africains a pour objectif principal d'augmenter l'attractivité de l'investissement privé par des améliorations substantielles des conditions-cadres économiques. Ensemble, nous voulons formaliser l'économie, augmenter les recettes fiscales et surtout créer des emplois pour les jeunes. En abordant des thèmes, tels que le droit du travail, le droit du foncier, le financement des petites et moyennes entreprises et la formation professionnelle, nous voulons enlever des obstacles importants pour le développement de l'économie privée. Nous comptons, à l'avenir, aborder des questions relatives au climat et à l'environnement. Notre présidence au G7, cette année, nous donnera l'occasion de tenir compte des ambitions africaines dans ces domaines.

Il est évident que le leadQuelles sont les attentes de l'Allemagne par rapport à la présidence du Sénégal de l'Union africaine ?ership du Président Macky Sall est important. Le récent Sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne, qui s'est tenu à Bruxelles, en est une preuve. C'était une rencontre moins protocolaire que dans le passé, basée davantage sur le travail et centrée sur les résultats. Je pense que nous avons pu enregistrer des résultats tangibles dans des domaines qui sont des priorités africaines, comme la question des infrastructures. Le Sommet a insufflé un nouvel élan et donné plus de résultats concrets. Il faut poursuivre cette dynamique.

L'un des objectifs de " Compact with Africa ", c'est de promouvoir les investissements privés et de susciter l'intérêt des investisseurs allemands. Des évolutions ont-elles été notées ?

Nous remarquons que l'intérêt des entreprises allemandes est grandissant. Lors de la visite du Président Steinmeier, les deux Chefs d'État ont présidé une table ronde des entreprises sénégalaises et allemandes pour échanger sur les opportunités que le Sénégal offre. Dans quelques jours déjà, à l'occasion du Forum de l'Eau à Dakar, la prochaine délégation économique allemande va visiter le Sénégal, puis la semaine suivante, une autre délégation économique viendra. Vous comprenez qu'avec une telle cadence, je suis optimiste quant aux relations économiques futures entre nos deux pays.

Le Président allemand a profité de son voyage pour visiter le premier centre de fabrication de vaccins implanté au Sénégal, magnifiant la contribution financière de votre pays. Quel sens doit-on accorder à cette visite ?

Le Président Frank-Walter Steinmeier a voulu souligner l'importance de ce projet par sa visite sur le site de construction du projet Madiba. C'est le prestigieux Institut Pasteur de Dakar qui gère ce centre de production de vaccins de dernière génération en Afrique pour l'Afrique. Dans le cadre de cette grande vision, l'Allemagne soutient le projet Madiba par un don de 20 millions d'euros, à travers la Banque allemande de crédit pour la reconstruction (Kfw), mais aussi l'investissement privé de l'entreprise allemande BioNTech. Ce sont des projets transformateurs pour l'Afrique et pour le Sénégal. Nous sommes fiers de participer à cette grande vision.

L'Allemagne a soutenu les efforts de riposte du Sénégal face à la crise sanitaire. Vous avez parlé de nouvel élan. Existe-t-il de nouveaux axes sur lesquels s'appuie cette coopération ?

Notre aide budgétaire extraordinaire de 100 millions d'euros, accordée pour soutenir les efforts du Gouvernement sénégalais afin de mitiger les effets sociaux de la crise sanitaire, était la plus grande contribution bilatérale pendant cette période. Mais, le nouvel élan dont j'ai parlé a commencé avec l'adhésion du Sénégal au " Compact avec l'Afrique " en 2019. Depuis lors, l'engagement financier de l'Allemagne a quintuplé. On est passé, en termes de contributions annuelles, à 140 millions d'euros par an. Nous sommes désormais parmi les plus grands bailleurs bilatéraux. C'est un engagement continuel et durable.

Peut-on avoir une idée du volume des échanges commerciaux entre les deux pays ?

Pour l'instant, la plupart de ces efforts sont axés sur le développement du secteur privé. Les échanges commerciaux sont dynamiques, mais il y a encore beaucoup de potentiel quant à son volume. Nous comptons tout faire pour attirer davantage d'investissements d'entreprises allemandes au Sénégal. L'intérêt est là, la fréquence des visites de délégations économiques au Sénégal en témoigne.

L'actualité est aussi marquée par la guerre en Ukraine. Quelle lecture en faites-vous ?

L'attaque de la Russie contre son voisin l'Ukraine est un acte de guerre délibéré et non-provoqué ; une violation flagrante du droit international et en contradiction totale avec la Charte des Nations unies. Cette guerre vise à l'existence même d'une Ukraine libre et démocratique. L'agression russe est un moment transformateur, une véritable rupture. Je ne suis pas sûr que l'on ait partout bien pris la mesure de ce séisme.

Pouvez-vous revenir sur la position de l'Allemagne dans cette crise qui secoue le monde ?

En Allemagne, le nouveau Chancelier, dans son discours du 27 février, a annoncé, entre autres, la livraison d'armes pour la défense de l'Ukraine, des sanctions sans précédent dans le cadre de l'Union européenne, un programme extraordinaire de plus de 65 milliards de FCfa pour notre défense, des achats de drones et des mesures pour renforcer notre autonomie énergétique. Bref, des mesures impensables il y a trois semaines encore. Il faut surtout ne pas croire que cette guerre n'aura pas d'impact en dehors de l'Europe. Le prix de la guerre de Poutine sera aussi payé par tous les consommateurs. Je pense que la communauté internationale doit, dans son ensemble, prendre une position très claire. Nous saluons le vote du Sénégal au Conseil des droits de l'Homme de l'Onu.